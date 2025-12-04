比N號房更恐怖的韓國「牧師房」　涉逾2000影片　逼少女吃糞自殘

韓國社會再次被一場駭人聽聞的「網絡性犯罪」徹底震撼！首爾中央地方法院近日對33歲的金錄完做出判決，由於他的惡行比當年轟動全國的「N號房事件」更加殘酷、規模更大，法官直接重判他「無期徒刑」，並追加30年電子腳鐐、10年個人資訊公開等極重刑罰！法官李賢敬在庭上直言：「必須讓他永久與社會隔離！」



調查揭露，金錄完這個披着羊皮的惡魔，竟自2020年起在Telegram上經營名為「治安隊」的犯罪群組，自稱是「牧師」來誘騙、恐嚇被害人！

金錄完竟自2020年起在Telegram上經營名為「治安隊」的犯罪群組，自稱是「牧師」來誘騙、恐嚇被害人。（截取自YouTube@MBCNEWS11）

金錄完與同夥至少剝削了261名女性與未成年少女：

他與同夥至少剝削了261名女性與未成年少女，製作並散布超過2000部性剝削影片！這個受害人數是「N號房」的三倍以上，規模大得令人心驚！受害者不僅被迫拍攝裸照，還被強迫食用排泄物、自殘、忍受各種羞辱與暴力，行徑極度變態！

不僅如此，金男還要求受害者每日每小時回報行蹤，撰寫懺悔信，完全失去自由，組織內甚至設有等級，受害者若能招募更多人就能被提升地位；若不服從命令，則會遭到更殘酷的懲罰！

金錄完作為團伙頭目，惡行更是罄竹難書！他不僅親自強姦了至少10名未成年女性，還強迫她們與其他男性發生性關係！更可惡的是，他還拍攝下自己施暴造成傷害的過程，完全是將他人的痛苦當作娛樂！

警方調查發現，這個犯罪網絡之龐大令人咋舌！金某至少活躍於453個Telegram犯罪頻道和聊天室，其中更有60個是由他親自運營！直到韓國國家警察廳在2024年與Telegram合作，才成功取得數據，讓這起地獄般的案件全貌曝光。

除了金錄完被判無期徒刑，另有10名同夥也因參與犯罪被判處2至4年不等的有期徒刑。然而，社會輿論普遍認為，這樣的刑期遠不足以彌補受害者所承受的「一輩子也無法抹滅的痛苦」，根本是「輕判」！

法官在判決中強調，這種犯罪方式極度殘酷，多數受害者年紀尚小，所受傷害難以想象。這起案件不僅揭露了網絡匿名環境下的黑暗角落，更再次引發韓國社會對未成年保護、網絡監管與性犯罪懲治力度的深刻反思！

