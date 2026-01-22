疑老公偷食查手機　驚揭暗藏保姆沐浴偷拍片　竟辯稱：裝Cam捉鼠

美國田納西州一名男子在接受手術時請妻子幫忙保管手機，妻子因為好奇忍不住查看。



沒想到發現他偷拍未成年保姆的畫面，促使妻子向警方報案，被控9項性剝削未成年者罪名。

涉事男子與他老婆的合照（Facebook）

妻疑外遇查手機 意外發現前保姆偷拍片

在當地教會擔任執事的49歲男子柯林斯(Christopher Thomas Collins)，近來被指控9項性剝削未成年者的罪名，起因於他的妻子懷疑外遇，查看手機時意外發現多支偷拍影片。

法律文件顯示，柯林斯在牙科接受治療時，請妻子幫忙保管手機，結果妻子在一個隱藏資料夾中發現前任保姆的裸露影片，場景是在他們家浴室中，影片似乎是用隱藏攝影機偷拍。

浴室發現隱藏攝影機 男辯稱抓老鼠

妻子表示，她在家中浴室中找到這些隱藏攝影機，鏡頭都是對著浴缸和馬桶，柯林斯最初告訴她，這些攝影機是為了尋找老鼠，後來她向教會尋求幫助，在工作人員的支持下決定報案。

警方沒收柯林斯手機後，還從2台隱藏相機與一支舊手機中找出2張SD卡，裡面發現至少9支與少女有關的偷拍影片。柯林斯被捕後，教會已取消他的職務，保釋金定為5萬美元（約39萬港元），已於1月20日出庭。

