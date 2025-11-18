日本痴漢穿校服竟成功潛入高中「偷拍女學生裙底」　全校無人發現

一個二十五歲的日本上班族穿上學生制服，走進橫濱市的一所高中。



那天早晨正是學生登校的時段，校門口人來人往，他低着頭，揹着學生常見的黑色書包，沒有人懷疑他的身份。

這名叫武將希的男子因另一樁案件被捕，警方在手機中發現了多段隱藏拍攝的視頻，其中一段正是他在校園內拍下的畫面。（Youtube@ANNnewsCH）

上班族偽裝高中生潛入校園 竟是為了拍下女學生的底褲：

幾天後，這名叫武將希的男子因另一樁案件被捕，警方在手機中發現了多段隱藏拍攝的視頻，其中一段正是他在校園內拍下的畫面。視頻顯示，他在教學樓樓梯上尾隨一名女學生，用手機從背後伸出，拍攝了裙內影像，畫面清晰可見受害者的內衣部分。那一分鐘的影像成為證據，也暴露了他多次潛入校園偷拍的事實。

警方調查後確認，案發當天早晨，他身穿某私立高中的制服，從校門進入教學樓。因為校服制式與當地學生相似，加上口罩遮面，值班教師未察覺異樣。作案後他迅速離開，學校方面並未報警，學生與教職員都沒有意識到校內有外人進入。

直到一個月後，他因另一項輕罪被捕，在搜查過程中警方從他的手機中發現這段視頻，以及數十段疑似在不同地點偷拍女學生的影像。

面對訊問，他供述稱：

穿私服進去會被發現，但穿制服就不會被懷疑。對穿短裙的女生很感興趣，以前也曾多次潛入高中拍攝。

調查資料顯示，他在過去數月裏通過網絡購買了制服與學生鞋，並在附近學校周邊多次徘徊。他並沒有特別的技術手段，行動全靠模仿學生舉止與時機判斷。警方分析，這種「偽裝型偷拍」案件近年來有所增加，作案者通常利用日本學校相對開放的環境與社會的信任氛圍，以「看起來像學生」的外表規避懷疑。

案件曝光後，日本媒體稱其為「典型的低暴力型性犯罪」。它沒有直接的身體接觸，卻在心理層面造成傷害；沒有物理破壞，卻顯露社會制度的漏洞。警方指出，這類犯罪難以預防的原因在於：

嫌疑人並未表現出任何可疑行為，單憑外觀難以識別。

這樣的事件並非孤例。日本警察廳統計，偷拍案件在性犯罪中長期佔比約兩成。常見的場所包括電車、商場、街道和學校等公眾區域。2019年，全國約有5000起偷拍案件立案，但警方認為實際數字遠高於此，因為許多受害者選擇沉默，不願報案或出面作證。

偷拍之所以難以根除，不僅因為法律懲處輕微，更因為社會心態的曖昧。制服、偷窺、角色扮演，這些原本應當受限於虛構世界的要素，在日本流行文化中被反覆消費。它們將性暗示包裝為娛樂符號，使偷窺行為在某種程度上被模糊化。當偷窺成為一種被容忍的娛樂，它離犯罪只差一層藉口。

這種模糊的文化氛圍，使得偷窺行為常被輕視為「惡作劇」，甚至被部分媒體以獵奇角度呈現。對社會而言，這種「可談、可笑、不可嚴肅」的態度，正是偷拍文化能夠長期存在的温牀。法律或許能懲處個體，卻難改變這種潛在的寬容。

日本在制度上早已開始強化防範。地鐵公司推出防偷拍應用，手機廠商規定相機快門必須保留提示音，各地政府陸續修訂條例，將偷拍行為納入性暴力犯罪範疇。這些措施確實讓取證與懲處更有依據，也讓公眾在日常生活中更容易察覺風險。

不過，偷拍在日本社會仍然是一種周期性出現的問題。法律收緊、輿論討論、案件曝光，這三個環節幾乎以固定節奏輪迴。對許多人來說，這類事件已成為日常新聞的一部分。它並不總被看作嚴重犯罪，而更像是一種「社會不端行為」，帶有日本式的「輕度偏差」特徵——被譴責，卻不被恐懼。

橫濱的案件在媒體上停留的時間並不長。嫌疑人被起訴，影像被封存，學校加強門禁，報道結束。社會的注意力很快轉向下一個議題。

