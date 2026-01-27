韓國牙醫助理藉「照X光」偷拍女患者私密照　數百人受害竟判緩刑

韓國一名31歲牙助在工作時，趁女性患者照X光偷拍她們私密部位，次數高達449次，最終卻僅獲輕判有期徒刑1年6個月、緩刑3年引發爭議。這名男子從2018年起在仁川一間牙科診所工作期間，犯罪時間長達6年，直到2025年7月才因一名女患者發現而曝光。



據韓國《每日經濟》報道，仁川地方法院刑事上訴庭1月26日推翻一審判決，將原本1年6個月有期徒刑改判1年6個月但緩刑3年。涉案的31歲牙科助理A某從2018年至2024年間，在自己工作的仁川某牙科診所和巴士站等地，非法拍攝女性身體多達449次，另外還涉嫌在2018年12月對酒醉昏睡的受害者強制猥褻。

韓國一名31歲牙科助理，偷拍女性數百次，更涉嫌猥褻行為，法院判處緩刑。（示意圖/unsplash@wesleyphotography）

6年偷拍449次終於被抓

2025年7月一名20多歲女性前往該診所拔智慧齒，發現有異狀才讓整宗事件曝光。該女子向警方陳述，在拍攝X光片時該牙助要求她閉上眼睛，但她感覺腿部有異狀，睜眼發現對方正用手機偷拍。警方當場檢查牙助手機，不僅找到該名女性被偷拍的影像，還發現其他受害者的不雅照片，整宗犯行因此曝光。

法院表示，考量被告為初犯且從調查階段就坦承犯行，已與5名受害者達成和解，並在二審過程中賠償6名提出民事訴訟的受害者損害賠償金，因此給予減刑。法院同時命令該牙助接受40小時的性暴力治療課程。另外在審判過程中被告提交7次悔過書請求從輕量刑，但受害者們仍遞交請願書和陳情書，要求法院嚴懲。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】