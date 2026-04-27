最新統計揭美國居民難以負擔能源開支　2024年遭斷電逾1300萬次

據美國《華盛頓郵報》4月26日報道，美國能源訊息署（EIA）上周發布的一份報告顯示，在2024年，由於許多美國民眾無力負擔日益增長的能源賬單，美國公用事業公司共計切斷了美國居民1340萬次電力供應和170萬次燃氣供應。



美國能源政策專家和消費者權益組織指出，這些數字遠高於預期水平，反映出美國家庭正面臨着極為嚴重的財務困境。專家警告稱，由於美國2025年能源價格進一步上漲，美國居民當下的處境只會更加嚴峻。

2025年12月19日，一名無家可歸者睡在紐約布魯克林的地鐵上。（Getty）

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報道稱，如果用戶持續拖欠電費或燃氣費，美國公用事業公司會採取停電或停氣的措施。然而，美國約一半的州並不要求公用事業公司公開統計其切斷用戶供電和供氣的頻率。直至美國國會2023年通過一項數據收集法案，美國公眾才得以了解相關數據。

報告發現，電力斷供的現象在美國南部地區最為頻繁，其中俄克拉何馬州（Oklahoma）的斷電率最高，平均每10名用戶就有3次斷電。不過，由於當地部分家庭可能被多次切斷電力供應，這意味着受影響家庭的比例實際上並沒有達到30%。

這一數據讓許多專家感到驚訝，美國環保倡導組織「生物多樣性中心」的研究員蘇珍（Jean Su）表示，先前她根據各州的公開數據預測，2024年全美停電總次數為900萬次，這遠低於實際的統計數據。她直言：「實際數字比我們預估的要糟糕得多。」

除俄克拉何馬州之外，美國德克薩斯州（Texas）、佛羅里達州（Florida）、阿拉巴馬州（Alabama）、路易斯安那州（Louisiana）、田納西州（Tennessee）、密西西比州（Mississippi）和阿肯色州（Arkansas）的電力斷供頻率也居高不下。蘇珍表示：「這些州的斷電率尤其高，比美國其他地區的情況更加糟糕。」

報告還發現，斷電現象在10月最為普遍，這可能是因為美國一些州禁止公用事業公司在夏季最炎熱的月份切斷用戶的電力供應，以保障居民可以正常使用冷氣。但在沒有設立此類禁令的州，斷電通常在夏季達到最高峰。

美國加州三藩市2025年12月20日發生大規模停電。（網上圖片）

美國專家指出，這與當地的高貧困率和低收入、能源價格上漲、夏季天氣炎熱導致冷氣需求激增以及缺乏消費者保護措施等因素有關。專家警告稱，隨着能源開支進一步增長，美國部分州的情況可能進一步惡化。

《華盛頓郵報》指出，2025年，美國能源價格進一步上漲，全美電力成本漲幅超過11%，遠高於通貨膨脹率。該報分析了美國11個州公用事業公司的數據後發現，從2024年到2025年，至少有8個州的停電和停氣情況有所增加。

美國密歇根州（Michigan）底特律市（Detroit）居民納迪亞・哈桑（Nadia Hasan）透露，她已遭遇至少三次斷電，每次至少持續一周，通常要等到親戚幫忙付清電費後才能恢復供電。

現年36歲的哈桑患有先天性腦癱，十年前摔傷導致癱瘓，大部分時間都臥床不起。哈桑的祖父照顧了她很多年，但祖父已在2025年去世。雖然哈桑領取傷殘補貼並在一家危機干預熱線擔任諮詢師，她的家人也在美容美髮沙龍工作，但他們仍然難以負擔能源開支。

哈桑說：「停電後，一切都受到限制。我上網課，我的工作也在網絡上進行。如果斷電了，這些事都做不了……電子設備沒法充電，手機很快就會沒電。如果沒有電，食物也會很快變質。」

如今，哈桑一家居住在州政府提供的臨時住房裏，卻有一筆1035美元（約8,111港元）的電費賬單沒有繳清。哈桑告訴《華盛頓郵報》，她在網上看到的許多房屋租賃訊息都明確標註，新租戶不能拖欠任何電費賬單。

美國全國消費者法律中心的能源分析師約翰・霍瓦特（John Howat）表示：「如果我們對2024年的數據感到不滿意，那麼我們可能還面臨一個嚴峻的事實，現在的情況要更加糟糕。」

2026年4月14日，美國能源部長賴特（Chris Wright）在紐約出席天然氣管道動土儀式時發表演講。（X@ENERGY）

美國一些消費者權益組織呼籲美國政府對公用事業公司的漲價行為、企業利潤以及公司切斷電力供應的合法性進行審查。美國能源與政策研究所的研究員喬納森・金認為，美國整個能源系統都需要認真考慮消費者的承受能力。

金上周發布的一項研究顯示，在2025年，美國前十大公用事業公司行政總裁的薪酬均超過1600萬美元（約1.25億港元）。他指出，美國馬里蘭州（Maryland）今年已通過一項法案，將限制行政總裁薪酬中可轉嫁給納稅人的份額。

然而，美國一些電力公司反對出台保護消費者權益的法規。代表美國營利性電力公司的行業組織愛迪生電氣協會的發言人布萊恩・雷爾（Brian Reil）在一份聲明中稱，各州不應「倉促出台法規」，因為這些法規可能沒有考慮到電力公司切斷供電時面臨的各種情況。

雷爾稱：「客戶斷電的原因是多方面的，因此電力公司提供了針對不同情況的處理方案，並與客戶緊密合作，幫助他們管理每個月的賬單。」

根據EIA的報告，美國公用事業公司2024年向拖欠電費的用戶發出了9500萬份催繳通知，向天然氣用戶發出了2700萬份通知。

《華盛頓郵報》指出，雖然大多數用戶都設法繳清了賬單，避免了停電和停氣，但數量如此龐大的催繳通知，仍然反映出美國1.43億戶用電家庭和7400萬戶用氣家庭在能源方面的壓力。金表示：「這些數字很大，遠比我們預想的還要大。」

但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍試圖取消40億美元（約313億港元）的低收入家庭能源補貼計劃（LIHEAP）。在4月早些時候公布的預算案中，特朗普第六次提議取消該計劃，理由是項目存在「欺詐行為」。

美國民主黨強烈反對這一提議，國會參議院撥款委員會的民主黨籍成員帕蒂・默里在一份聲明中批評稱：「特朗普總統愚蠢地徵收關稅，發動魯莽的戰爭，導致物價飛漲。現在，他又建議取消幫助美國家庭負擔基本生活必需品的項目，比如低收入家庭能源補貼計劃。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

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