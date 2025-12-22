三藩市大停電 Waymo自駕車混亂 馬斯克補刀帶貨Tesla
撰文：韓學敏
美國三藩市周六（12月20日）發生大規模停電，導致自動駕駛公司Waymo無人的士在街頭陷入混亂，雖然服務已於21日恢復，但遭競爭對手、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）趁機「抽水」，大讚自家產品未受影響。
停電影響約13萬太平洋瓦電公司（Pacific Gas & Electric）用戶，導致大量交通信號失效。
社交媒體流傳的影片顯示，多輛Waymo自駕車在十字路口停滯，加劇交通擠塞。公司發言人稱，正在調整技術以適應此類事件下的車流狀況。
特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克藉此在社交平台稱「自家特斯拉Robotaxi未受停電影響」。兩家公司雖然競爭自動載客市場，但Waymo主要採用光學雷達、雷達、攝影機與高精地圖整合方案，這些系統會上傳並定期更新，意味環境突變可能影響其導航能力。
Waymo為Alphabet Inc.旗下企業，2018年於鳳凰城都會區推出商業服務，並透過與優步（Uber）合作擴展至奧斯汀與亞特蘭大。然而其發展並非一帆風順，今年5月曾因自駕車碰撞鏈條或柵欄召回超過1,200輛車的軟體；近期更在三藩市撞死一隻貓引發民怨。
