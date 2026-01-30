美國勞動者報酬佔GDP比重創1947年來最低 經濟學家揭這重要原因
撰文：陳楚遙

據《FORTUNE》（財富）雜誌報道，美國勞工統計局（BLS）最新數據顯示，2025年第三季度勞動者報酬佔國內生產總值（GDP）的比重降至53.8%，創下自1947年開始追蹤該數據以來的最低紀錄。
這項數據揭示美國經濟面臨的結構性問題。儘管同期美國GDP增長4.3%，且2024年財富500強企業利潤達到創紀錄的1.87萬億美元（約14.58萬億港元），但勞動者從經濟增長中獲得的份額卻持續減少。
勞動市場數據同樣顯示疲軟跡象。2025年美國新增就業職位預計僅58.4萬個，較2024年的200萬個大幅下降。失業率雖從高點回落至4.4%，但仍高於一年前的水平。
經濟學家指出多重因素影響勞動報酬比重。德克薩斯農工大學（Texas A&M）經濟學家羅伯遜（Raymond Robertson）認為自動化技術普及是重要原因，高盛分析報告估計人工智能可能取代25%工時。同時，移民政策收緊導致外籍勞動力減少，自2025年1月以來已減少88.1萬人。
面對這一趨勢，美國職業教育呈現增長，2024年職業類社區大學入學人數增加16%。企業也積極應對，調查顯示68%招聘經理計劃為員工提供技能再培訓。經濟學家警告，勞動報酬比重持續下降可能影響經濟長期增長動力，並加劇收入不平等現象。
