美國嚴冬電費卻狂升「曾1天加價31%」　有人關掉全屋一半電源慳錢

美國大部分地區陷入嚴冬，能源價格也創下多年來新高，給本已因居高不下的食品和住房價格而捉襟見肘的家庭平添壓力。



12月份，電力和管道天然氣的消費者價格按年上漲7.7%，幾乎是整體通貨膨脹率的三倍。

部分地區由於人工智能（AI）數據中心的大規模建設推高電力需求而使得電力價格達到歷史新高。

美國大部分地區陷入嚴冬▼▼▼▼▼

紐約州揚克斯市（Yonkers）27歲居民弗朗西斯以小型電暖器替代暖氣片取暖；維珍尼亞州喬治王子縣的36歲居民史密斯關閉了她和年幼女兒合住的房子一半電源。她們得分別承擔500美元和600美元以上的電費，為夏季電費的兩三倍。

如今，從五大湖地區（Great Lakes Region）到南部腹地，美國大片地區氣温低於正常水平，一場「炸彈氣旋」（explosive cyclogenesis）正威脅着沿海城市，可能帶來新一輪暴雪，本已高企的電價正在飆升。紐約1月28日的電價比之前一天高了31%，連續第三天打破紀錄。

據總部位於華盛頓的全國能源援助主任協會（neada）計算，受天然氣和電力價格上漲以及氣温低於平均水平的影響，今年冬季取暖費用預計將上漲9.2%，家庭平均取暖費用估計將達到995美元，高於去年的911美元。

能源費上漲可能會迫使人們削減其他方面的開支。最近的數據顯示，美國消費者在2025年11月份繼續保持穩定的支出，但儲蓄率降至三年來的最低水平，這表明許多人已經捉襟見肘。由於消費者支出增長超過收入增長，一些經濟學者擔心強勁的家庭需求難以持續。

