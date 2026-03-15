美國民眾生活開支攀升　特朗普經濟政績引發質疑

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次宣稱美國經濟「正在強勁復甦」，但許多美國工薪階層表示基本生活開支持續上漲，工資增長停滯，負債增加，實際經濟感受與政府樂觀論調存在巨大落差。



據《衛報》3月14日報道，數據顯示，2026年1月水電燃氣費用較去年同期上漲逾6%，食品價格預計未來一年再漲3.1%。2025年第四季家庭總債務達18.8兆美元，信用卡債務創1.28萬億美元紀錄。

此際特朗普政府持續推動關稅政策，白宮估計2025年2月至2026年1月關稅使普通家庭增加逾1,700美元支出。同時，國會通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）大幅削減未來十年醫療補助（Medicaid）逾1萬億美元、聯邦醫療保險（Medicare）5,360億美元及食品券計劃（SNAP）1,860億美元預算。政府亦終止平價醫保補貼，預計2026年2,200萬美國人保費將上漲114%。

「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）對幾乎所有人，不論是老人、學生、納稅人、兒童、低收入人士，均會受到這個「大規模稅收與支出法案」的影響。(Reuters)

白宮發言人德賽（Kush Desai）辯稱經濟軌跡穩固，通脹正在降溫，稅收與放鬆監管政策將帶動實質薪資成長。然而，聯邦最低工資自2009年維持於每小時7.25美元，2025年最低收入族群經通脹調整後薪資實際下降0.3%。