古巴遭美國封殺能源 全國斷電恐成常態 民眾把握「有電幾小時」
撰文：陳楚遙
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古巴正持續陷入嚴峻的能源危機。3月已發生三次全國大停電，其中一週內連續兩次大片地區陷入黑暗。當局歸咎於美國加強石油封鎖與發電設施老化，民眾只能在長達15小時的日常斷電生活中掙扎。爭分奪秒用電現象，催生民眾「跳舞等待明天」的及時行樂心態。人們時刻擔憂如何完成日常瑣事，社會脆弱性正日益加劇。
為何古巴頻頻停電？
3月21日這宗停電事故，已是一週內第2次、也是本月第3次全國大停電。此前，16日因發電廠老舊及燃料短缺導致電網崩潰；21日則因卡馬圭省（Camagüey）努埃維塔斯（Nuevitas）火力發電廠發電機故障，在燃料嚴重短缺下引發連鎖反應。
然而，深層原因在於美國自1月起實施石油封鎖，特朗普政府警告「任何向古巴出口石油的國家都將面臨關稅」，導致古巴石油進口近乎中斷，燃料嚴重短缺。美國數十年經濟封鎖更持續削弱其能源設施的維護與更新能力，加上傳統盟友委內瑞拉支援減少，令電力危機雪上加霜。即便無重大事故，古巴多地居民每日仍須面對長達15小時輪流停電。
民眾生活情況如何？
古巴民眾生活基本圍繞「有電幾小時」展開：爭相在停電前洗澡、做飯，雪櫃內藥品多過食物。因燃料短缺，巴士停駛，許多人只能步行前往公共場所。有居民直言：「不能再這樣生活下去。」
島上最脆弱的群體莫過於那些身患疾病的人。在古巴哈瓦那一所知名醫院，燃料短缺和停電嚴重影響其運作。醫院為節省燃料，從每週工作五天減至兩天。病人時常陷入黑暗，藥品面臨變質風險。古巴裔美國人向島上住院的親屬寄送藥品、注射器和其他用品是常見現象。
古巴衛生部數據顯示，目前有9.6萬名患者在等待手術，預計年底將達16萬人。醫院內部人士坦言：「對醫生來說，最痛苦的事情莫過於失去病人。」
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