新加坡財政預算案推AI發展願景　四大領域率先轉型　成立理事會

新加坡將成立全國人工智能（AI）理事會，為國家人工智能化進程制定戰略方向；同時推出一系列全新的人工智能發展願景，推動四大關鍵領域率先落實人工智能轉型，分別是先進製造業、互聯互通、金融和醫療保健。



新加坡總理兼財政部長黃循財星期四（2月12日）發表財政預算案聲明時，宣佈這項計劃。新的跨部門理事會將由黃總理親自領導。

他指出，面對世界變化的新格局，如何駕馭新科技尤其人工智能（AI），將是新加坡的致勝關鍵。

新加坡總理兼財長黃循財2026年2月12日在國會發表財政預算案（FB@Lawrence Wong）

他說，AI正以驚人的速度發展，展現了龐大潛力：能提高生產力、解鎖新發現，並以人們才剛開始理解的方式徹底改變生活。

然而，無限可能也帶來深刻隱憂：員工擔心工作被取代，社會為假訊息、偏頗觀點、使用強大科技的道德問題而深感焦慮。

黃總理說：「這些焦慮是真實存在的，我們必須正視。但新加坡的反應不能是恐懼。如果我們面對種種不確定因素而束手無策，終會在迅速發展的世界進程中被拋在後頭。」

AI再強大也只是工具 如何發展使用由我們定義

黃總理籲請全國上下清晰而堅決地採取行動。「人工智能固然強大，但充其量也只是個工具。我們必須讓這個工具符合國家和人民利益，它在新加坡如何發展使用得由我們來定義。我們必須制定明確規則、確保負責任並安全使用AI，確保能廣泛惠及社會各階層。」

黃總理強調，一旦駕馭得當，AI會轉化為新加坡的戰略優勢，幫助國家突破天然資源匱乏、人口快速老齡化、勞動力市場緊縮等結構性侷限。但是要做到這一點，國家就得有意識且自律地投入資源，發揮新加坡的優勢，而不是一味地只追隨別人的做法。

「我國的優勢不在於建立最大的前沿模型，而是有效、負責任且快速地部署AI。新加坡可以成為一個值得信賴的人工智能樞紐，匯聚企業與研究員，一同開發、測試並部署有影響力的AI解決方案，而且要比許多大國做得更快、更能整合一體。」

目前，已有超過60家公司，包括Google和微軟，在本地設立AI卓越中心。這些投資為新加坡人在AI研究、工程等方面創造更多好工作。

黃總理說：「但要充分實現AI潛力，我國必須超越個別試點計劃和獨立實驗。我們必須從國家層面組織，以速度和規模推進。」

AI發展願景推動四大領域 率先落實人工智能轉型

政府為此將啟動一系列新的全國人工智能發展願景（AI Missions），推動四大經濟關鍵領域率先落實人工智能轉型；這四大領域分別是先進製造業、互聯互通、金融和醫療保健。

黃總理舉例說，在先進製造領域，國家的目標是加速創新並建立具有全球競爭力的一流工廠。在互聯互通和物流領域，AI可協助把機場和海港運營工作自動化，更有效率地處理貨物，加強新加坡作為領先全球樞紐的地位。

貿工部將在國會撥款委員會辯論部門開支預算時，公布有關先進製造業人工智能發展願景的細節，其他領域的細節有待公布。

2025年6月13日，人們騎自行車經過新加坡中央商業區的天際線。（Reuters）

他說：「這些不是抽象的理想。每一個『人工智能發展願景』都有明確目標和切實成果。要實現這些目標，我們就得以不同方式工作。我們將檢討條例並創造沙盒計劃，讓公司可安全且負責任地測試AI創新方案。政府也將更好地協調研發、監管和投資推廣工作，確保各機構協同行動，朝同一方向努力。」

新成立的全國人工智能理事會，將制定戰略方向並推動新加坡AI議程。

除了主席黃循財，理事會其他六名成員包括：副總理兼貿工部長顏金勇、社會政策統籌部長兼衛生部長王乙康、數碼發展及新聞部長楊莉明、主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍醫生、國家發展部長徐芳達、交通部代部長兼財政部高級政務部長蕭振祥。

理事會也將跟私人業界合作，詳情稍後公布。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

