李顯龍：與中國加深經貿合作　基於共同利益而非屬同族群

新加坡國務資政李顯龍說，儘管外界時常聽到中國面臨的問題，但中國仍是一個充滿活力的經濟體，在許多領域不斷進步。對新加坡來說，與中國長期開展互利合作仍有很多機會，如人工智能（AI）等領域。



時隔一年半再次訪問中國的李顯龍，星期五（5月22日）在上海接受新加坡媒體的總結訪問時，概括此行的見聞說，世界各國發展得非常快，尤其是中國。從新聞中會讀到很多負面消息，但也會讀到中國在科技方面的進展，以及如何在各種領域使用AI。

他說，閱讀是一回事，但與那些每天生活其中、實際使用並體驗這些技術的人交流，是另一回事。

李顯龍說：「對我們的啟示是，我們也必須不斷前進，也要向他人學習並與他人接觸，同時要有信心：如果他們能做到，我們也可以做到。」

他說，新加坡是一個小國，不會去開發最強大的大語言模型，也不會擁有最大的資料中心，但必須成為一個理想之地，讓企業和研究員能把AI應用到實際場景和需求中，並實現規模化應用。新加坡經濟、個人和政府，都必須掌握AI技術，擁抱這一趨勢。

在五天的訪華行程中，李顯龍到訪廣西、上海兩地。他在廣西到訪北部灣，了解中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目旗下國際陸海貿易新通道的最新進展；在上海參觀了上海人形機器人創新孵化器等科技項目，並與長三角地區的新加坡企業交流。

2026年5月19日，廣西壯族自治區委員會書記陳剛（右）與到訪的新加坡國務資政李顯龍（左）舉行會面。（X@leehsienloong）

李顯龍說，當新加坡的經濟夥伴繁榮發展、不斷進步時，也會為新加坡創造更多機會。新加坡剛起步時，從美國、歐洲、日本學習技術，逐步縮小差距，如今在一些領域已經可以並駕齊驅；中國的發展，也應以同樣視角來看待。

他說，中國市場會繼續擴大，新加坡投資中國的機會將增加；與此同時，中國和中國企業也有機會投資新加坡，無論是在新加坡設廠生產，還是把新加坡作為區域樞紐，或作為國際業務總部。

李顯龍提到，去年中國首次超越美國，成為在新加坡固定資產投資（Fixed Asset Investment）的最大來源國。「這對我們來說是一個相當新的發展，我們對此表示歡迎。」

根據新加坡經濟發展局今年2月發布的資料，新加坡去年所吸引的142億元固定資產投資中，超過五分之一來自中國大陸。

另一方面，經濟聯繫的加深也帶來一些關於過度依賴和身份認同的擔憂。李顯龍說，無論新加坡與中國往來多或少，這始終是新加坡必須處理的問題。新中作為朋友合作，是因為雙方擁有共同利益，而不是因為大家屬於同個族群。

李顯龍說，他在與中國夥伴會面時，會嘗試向他們解釋這一點。「這樣他們就會更理解，為什麼我們雖然是好朋友、彼此祝福，但有時候雙方利益並不完全一致。而朋友之間，也必須能夠處理這些觀點的差異。」

2026年5月22日，上海市長龔正（右）與到訪的新加坡國務資政李顯龍（左）舉行會面。（X@leehsienloong）

至於過度依賴，李顯龍說，中國只是新加坡的經濟夥伴之一，美國依然是非常重要的經濟夥伴，日本和歐洲也是如此。

他說：「只要亞洲存在多個參與者，而新加坡又與世界主要經濟體都保持夥伴關係，那麼我們就能處理好這種依賴關係，避免過度依賴單一夥伴。如果只有一個主要朋友，不論是誰，選擇空間就少了。」

李顯龍上一次訪問中國是在2024年11月，這次是他第二次以國務資政身份訪華。星期五下午與上海市長龔正會面後，李顯龍已於于當天傍晚返回新加坡。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

