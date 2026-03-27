太子集團陳志調查｜英國制裁幕後大佬胡小偉、八號園區、崩牙駒

《香港01》周三（25日）發布太子集團陳志「幕後大佬」胡小偉的調查報道，揭發他以四個化名、四本護照，在中國內地、香港經營生意，包括上市公司、慈善基金。英國外交部及內政部當地時間周四（26日）更新關於東南亞詐騙園區的制裁名單，正式制裁胡小偉（HU Xiaowei），確認他是陳志的長期合夥人，用另外三個化名參與柬埔寨太子集團運作。英國制裁令公布的四個化名，與《香港01》此前調查一致。

英國同時制裁柬埔寨最大詐騙園區「八號園區」（#8 Park）；為詐騙園區、朝鮮（北韓）洗黑錢的加密貨幣平台「新幣」；以及綽號「崩牙駒」的昔日澳門黑社會頭目尹國駒。



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2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

「八號園區」又名「8號公館」、「芒奇商業城」，位於柬埔寨接近越南的波蘿勉省（Prey Veng）。圖為最新2025年1月的Google Earth衛星圖。（Google Earth）

「八號園區」位於柬埔寨越南邊境

容納二萬被販賣工人

2025年10月，英國和美國聯合制裁柬埔寨太子集團（Prince Group）及主腦陳志（Chen Zhi），指他們經營龐大的詐騙網絡，以及有人口販賣、非法禁錮的園區，凍結和扣押超過10億英鎊的資產。

2026年3月26日，英國外交部和內政部公布新一輪制裁，包括十間公司和個人。

英國外交部指，此輪制裁其中一個目標是柬埔寨的「八號園區」（#8 Park），由「Legend Innovation」公司營運，該園區與太子集團有關聯，是柬埔寨最大的詐騙園區，可容納二萬名被販賣的工人。該公司董事Eang Soklim亦遭制裁。

「八號園區」又名「8號公館」、「芒奇商業城」，位於柬埔寨接近越南的波蘿勉省（Prey Veng），2023年底開始建設，在太子集團被制裁、柬埔寨打擊詐騙園區後，仍然繼續建設。

柬埔寨「八號園區」（#8 Park），又名「8號公館」、「芒奇商業城」。（網上圖片）

柬埔寨「新幣」（Xinbi），被指是加密貨幣洗黑錢平台。（網上圖片）

「新幣」助詐騙園、朝鮮洗黑錢 五年199億美元

另外英國亦制裁加密貨幣平台「新幣」（Xinbi），又名「新幣擔保」、「New Currency Guarautee」，指其是東南亞最大的非法交易市場之一，為「八號園區」在內的詐騙園區服務，出售可用於鎖定詐騙受害者的被盜個人數據，以及用於聯繫受害者的衛星互聯網設備。英國又指，新幣曾協助朝鮮（北韓）清洗被盜的加密資產。

英國的制裁將「新幣」與合法的加密貨幣生態系統隔離，另一間曾被用於清洗詐騙所得的加密貨幣平台BYEX，就是在去年英國制裁後關閉的。

綜合區塊鏈分析公司Chainalysis與Elliptic的調查數據，新幣在2021年至2025年期間，處理的非法交易金額高達199億美元。

太子集團陳志調查｜幕後大佬胡小偉四度改名 掌上市公司慈善基金

陳志幕後大佬胡小偉、財務總監李添 新列制裁

英國同時制裁陳志的長期合夥人胡小偉，指他被揭發用另外三個不同的化名，參與太子集團的金融網絡；亦將去年被美國制裁的太子集團財務總監李添（LI Thet）列入制裁名單，他是香港上市公司FSM Holdings（1721）的大股東、前主席。

《香港01》在英國公布新一輪制裁令前兩日，發布關於胡小偉的調查報道，揭發他以四個化名、四本護照，在中國內地、香港經營生意，包括上市公司、慈善基金。

英國制裁令公布胡小偉的四個化名、四本護照，與《香港01》的調查一致。

胡小偉化名及證件一覽 姓名 Names HU Xiaowei 胡小偉 CHEN Xiaoer 陳小二 WU An Ming 胡晏銘 HU Shi 護照 Passports 中國 China 🇨🇳 柬埔寨 Cambodia 🇰🇭 塞浦路斯 Cyprus 🇨🇾 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 身份證 ID Cards 中國內地 Mainland of China 🇨🇳 香港 Hong Kong 🇭🇰

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指崩牙駒參與緬甸詐騙園區

英國同時將綽號「崩牙駒」的澳門昔日江湖大佬尹國駒列入制裁名單，指他是前黑社會頭目，涉嫌參與緬甸的詐騙園區。

《香港01》過往多次報道，尹國駒與詐騙園區相關，包括在緬甸建立「東美園區」。美國去年制裁太子集團的關聯人員，包括太平洋島國帕勞（Palau）華僑華人聯合會副會長王國丹（WANG Guodan），被指協助陳志的公司獲得接近美國雷達設施的無人島99租約。王國丹曾幫尹國駒，牽線會見帕勞總統。

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