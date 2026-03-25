太子集團陳志調查｜幕後大佬胡小偉四度改名　掌上市公司慈善基金

在柬埔寨經營詐騙園區主腦陳志，去年遭美英制裁後，今年初在柬埔寨被捕後移送中國。陳志2011年涉及中國內地的「私服」網絡賭博案，與同案另一主腦胡小偉潛逃。遭台灣通緝的太子集團前高層、新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）透露，陳志幕後「大佬」（Big Brother）胡小偉（HU Xiaowei），就是美國通緝名單中的「陳小二」（CHEN Xiaoer）。

《香港01》比對相片、護照和身份證資料，並在香港、新加坡、美國查冊，證實胡小偉多次改名為「陳小二」和「胡晏銘WU An Ming」、「HU Shi」，早於2011年已來港開設公司，曾掌控香港上市公司及後賣盤。

胡小偉亦曾與一名香港商人開設基金會，其內地的醫藥研發公司亦獲該商人收購。該香港商人透過律師回應指，以個人名義作投資及參與商業活動始終嚴格遵守所有法律及監管規定，鑑於相關事項具高度敏感性，現階段不宜作進一步評論。



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2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

同涉及2011年「騎士小組」案

美國制裁陳志太子集團跨國犯罪組織下，共146間公司和個人，文件按姓氏字母排列，排在第一的是「CHEN Xiaoer」（陳小二）。美國公布制裁內容指，陳小二持有中美洲島國聖基茨和尼維斯護照，涉及陳志在帕勞（帛琉）的生意，但無透露具體詳情。

有熟悉太子集團運作的消息人士，對《香港01》記者透露，指美國制裁的陳小二，就是2011年中國內地「騎士小組」黑客案，與陳志一同潛逃的胡小偉。

美國制裁陳志太子集團跨國犯罪組織下，「CHEN Xiaoer」（陳小二）位列按姓氏字母排名第一。「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）2025年12月發布陳小二的聖基茨和尼維斯護照。（OCCRP）

「他是big brother」

陳志遭制裁後，曾負責太子集團台灣生意、後遭指控「黑吃黑」被台灣通緝的新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），去年12月接受總部設於荷蘭阿姆斯特丹的「有組織犯罪和貪腐報道項目」（Organized Crime and Corruption Reporting Project / OCCRP）訪問指出，美國制裁的陳小二，就是昔日的胡小偉。

張剛耀說，胡小偉對陳志來說有重要地位，「胡小偉帶陳志進入網絡賭博這個行業。他是一個『大哥』（big brother），陳志總是這麼說。他總是對他極度尊重，這是肯定的。」

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）發布胡小偉（HU Xiaowei）的舊照。（OCCRP）

OCCRP發布陳小二的聖基茨和尼維斯護照副本，並比對胡小偉昔日的相片，證實是同一個人。

《香港01》亦將陳小二的護照相片，與胡小偉2016年向其母校江蘇省宿遷中學捐款的新聞稿相片對比，亦能證實二人就是同一個人。

2016年胡小偉向其母校江蘇省宿遷中學捐款。（新聞稿資料圖片）

四個化名四本護照 有香港身份證

《香港01》其後透過香港、新加坡查冊，發現胡小偉擁有中國、柬埔寨、塞浦路斯、聖基茨和尼維斯護照，以及中國內地、香港身份證，除了以本名「胡小偉」（HU Xiaowei）在香港開設公司、基金會外，更有另外三個化名——「陳小二」（CHEN Xiaoer）、「胡晏銘」（WU An Ming）、「HU Shi」。

胡小偉化名及證件一覽 姓名 Names HU Xiaowei 胡小偉 CHEN Xiaoer 陳小二 WU An Ming 胡晏銘 HU Shi 護照 Passports 中國 China 🇨🇳 柬埔寨 Cambodia 🇰🇭 塞浦路斯 Cyprus 🇨🇾 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 身份證 ID Cards 中國內地 Mainland of China 🇨🇳 香港 Hong Kong 🇭🇰

最早2011年來港註冊公司

胡小偉利用這些化名和多個證件，在中國內地、香港、新加坡開設不同公司。在香港的足迹，最早可以追溯到2011年，先以陳小二之名、江蘇省宿遷市身份證，在香港註冊「海聯工程投資有限公司」，之後增加香港身份證、聖基茨和尼維斯護照的資料。

2018年8月，胡小偉以「陳小二」（CHEN Xiaoer）之名，收購一間香港上市公司成為大股東。港交所通告介紹，陳小二37歲，為兩間重慶公司的董事長。（港交所通告）

2018年買殼掌香港上市公司

2018年8月，胡小偉以「陳小二」（CHEN Xiaoer）之名，收購一間香港上市公司成為大股東，之後擔任主席兼行政總裁，查冊顯示他以香港身份證登記。

港交所通告介紹，陳小二37歲，於投資及公司管理方面有豐富經驗，為「九璽雲（重慶）融資租賃有限公司」、「重慶坤基房地2011產開發有限公司」的董事長。

2020年，「陳小二」（CHEN Xiaoer）改名為「胡晏銘」（WU An Ming），2021年4月，他出售所有股份。

陳小二（CHEN Xiaoer），改名為「胡晏銘」（WU An Ming）。（上市公司年報）

投資恒大物業

根據港交所公告，2020年8月，胡晏銘有份的開曼群島有限合夥投資基金，以10億港元購入當時還未上市的恒大物業（6666）的1.194%權益。

胡小偉在北京成立的一間生物科技公司，與他及另一名香港商人成立的慈善基金同名。圖為該北京公司辦公室。該北京公司已被香港商人的公司收購。（公司網站圖片）

成立北京生物科技公司

與香港商人註冊同名慈善基金

另一邊廂，2016年8月，胡小偉以本名在北京成立一間生物科技公司，2018年11月，又以本名、中國護照，在香港成立與生物科技公司同名的慈善基金。慈善基金董事包括胡小偉的北京公司高層，以及另一名香港商人。

改名HU Shi 與陳志新加坡公司同名同護照號

及後胡小偉又在慈善基金董事資料中，改名為「HU Shi」，證件改為塞浦路斯護照。比對資料，與美國制裁名單中，陳志新加坡私人投資公司「Alphaconnect」的初任股東，用相同姓名和護照號碼。

2024年1月，該慈善基金撤銷註冊，撤銷前「HU Shi」及香港商人一直是董事。翻查財務報表，慈善基金並無實際運作，三年來只有5000港元的審計支出。

2024年7月，該香港商人旗下的公司，收購與慈善基金同名的北京生物科技公司100%股權。

胡小偉及香港商人擔任董事的香港註冊慈善基金，只有5000港元審計支出。（慈善基金財務報告）

香港商人律師回應：

始終嚴格遵守法律 事項高度敏感不宜評論

《香港01》向該香港商人查詢與胡小偉的生意及合作關係，對方透過律師回應指，該商人以個人名義投資及參與商業活動時，始終嚴格遵守所有相關法律及監管規定，鑑於相關事項具高度敏感性，且部份司法程序進行中，現階段不宜評論。

柬埔寨國民議會主席韓桑林（Heng Samrin）。（韓桑林facebook圖片）

任柬埔寨國民議會主席顧問

胡小偉亦與陳志一樣，在柬埔寨打通政界高層。2020年，他以本名成為柬埔寨公民，2022年獲任命為時任柬埔寨國民議會主席韓桑林（Heng Samrin）的顧問，相當於部長級。

荃灣汀九樓盤「星岸」，有獨立屋和洋房。2018年胡小偉購入後，曾抵押用於購買1.3億港元珠寶，2025年還清後出售。（Google Map圖片）

購汀九「星岸」獨立屋 抵押1.3億元買珠寶

胡小偉在2018年用「陳小二」之名，透過公司購入汀九「星岸」的一幢獨立屋，成交價無公開，估計約1.4億港元。

2020年改名為「胡晏銘」後，他抵押獨立屋，用於購買價值1.3億港元珠寶，2025年還清後，同一年以6,200萬元賣出獨立屋，蝕了一半。

2022年3月，胡小偉以「胡晏銘」之名，用3,000萬英鎊（約3.2億港元）購入倫敦最貴地段、相鄰荷蘭公園（Holland Park）的一幢豪宅。（OCCRP）

英國購買數億元豪宅

OCCRP亦報道，胡小偉亦在多個國家購買超級豪宅，2022年3月，以「胡晏銘」之名，用3,000萬英鎊（約3.2億港元）購入倫敦最貴地段、相鄰荷蘭公園（Holland Park）的一幢豪宅；同年透過英屬處女島（BVI）公司，以350萬英鎊（約3,730萬港元），購入帝國學院運動場。

2022年，胡小偉透過英屬處女島（BVI）公司，以350萬英鎊（約3,730萬港元），購入帝國學院運動場。（OCCRP）

太子集團陳志調查｜幕後大佬胡小偉四度改名 掌上市公司慈善基金

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