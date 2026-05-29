深圳啟動2027全球第二屆人機協同春晚　30家機械人企業簽約合作

5月24日，第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會迎來一場科技與文化的重磅發布——「2027全球第二屆人機協同春晚」新聞發布會暨戰略合作簽約儀式在深圳國際會展中心隆重舉行。



發布會正式公布，《2027全球第二屆人機協同春晚》將於2026年第四季度開始製作。同時，廣東廣播電視台廣東衛視頻道、深圳龍崗人工智能（機械人）署、深圳未來時代機械人有限公司三方共同簽署《人機協同春晚・智啟未來 五年戰略合作協議（2027-2031）》，並與30家全國機械人企業集群達成戰略簽約，助推人機協同春晚從單個活動升級為協同產業鏈上下游的產業共建平台。

《夢想照進現實——全球首屆人機協同春晚》於2026年春節期間在廣東衛視視頻號等平台全球首播，以「科技有情，共生未來」為核心理念，打造了首台人機協同情感互動春晚。晚會超10個節目全方位展示了機械人產業的創新實力，播出後迅速引爆全網熱搜、形成現象級傳播。

廣東衛視相關負責人表示，從首屆人機春晚的現象級刷屏到第二屆的全新啟航，廣東衛視將以媒體力量深度賦能機械人產業，讓「科技有情，共生未來」的理念走進千家萬戶。

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據悉，《2027全球第二屆人機協同春晚》將立足中國機械人產業集群優勢，集結國內頭部機械人企業、頂尖AI科研機構與前沿科技力量，以碳基生命與硅基生命的未來共生為核心命題，打造一場跨越科技、藝術、哲學、產業的全球頂級文化科技盛宴，再度定義「人機協同」新高度。

深圳未來時代機械人有限公司創始人、CEO林楓在發布會上獨家「劇透」第二屆春晚的核心升級：圍繞「情感共鳴」、「行為反哺」、「場景貫穿」三大關鍵詞，機械人將不再是炫技的舞台元素，而是深度參與內容共創與情感表達的「共生夥伴」。現場同時發布了零售、物流、巡邏巡檢、格鬥等八大應用場景服務商矩陣——這意味著，第二屆人機協同春晚將有來自更多場景、更多品類的機械人登上舞台，從實驗室走進真實生活，從「能做什麼」到「正在做什麼」，舞台上的演繹與生活中的應用同頻共振，將帶來更多精彩。

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