「瑞士核地堡」藏近1900億黃金！揭地表最強買家　規模與央行匹敵

黃金在美元走弱、地緣政治升溫下延續漲幅，不少人都在自己的投資組合中加入這個避險資產。至於全球最強的黃金買家是誰？外媒披露加密貨幣龍頭Tether Holdings SA囤積了約140噸、市值超過240億美元（約1874億港元）的黃金，且全部存放在位於瑞士的核地堡內。



加密貨幣龍頭狂買黃金 每周收購1至2噸

彭博社報道，過去1年的時間裏，Tether悄悄地成為全球黃金市場最大的參與者之一。外界對Tether的內部運作及其黃金策略所知甚少。在接受採訪時，Tether行政總裁長阿爾多伊諾（Paolo Ardoino）透露該公司計劃繼續將巨額利潤投入黃金市場，同時開始與銀行在黃金交易領域競爭，他直言：「我們很快就會成為全球最大的黃金中央銀行之一。」

根據阿爾多伊諾的說法，Tether持有約140噸黃金，其中大部分是其自身儲備以及支持其黃金代幣的金條，總價值高達約240億美元。這樣的規模是除了中央銀行、ETF和商業銀行所持有的黃金之外，全球已知最大的黃金儲備。

不只如此，Tether的黃金儲備還在不斷增加。阿爾多伊諾透露：「Tether一直以『每週約1噸到2噸』的速度購買黃金。」並計劃在未來幾個月內持續這樣的策略。阿爾多伊諾補充說道：「當然，之後我們會根據市場情況做出決定，但我認為我們會繼續朝着這個方向發展。」

140噸黃金全藏核地堡 宛若007電影

至於Tether如何存放這些黃金，該公司並非選擇傳統金融機構，而是將其放在位於瑞士的1處地下核地堡，據悉，瑞士大約有37萬個核地堡、全是冷戰時期遺留下來的設施，如今已很少使用。不過經過全面翻修，其中1個核地堡已成為高度機密的私人保險庫，Tether更用來存放旗下的大量黃金。

將大量黃金放在隱密的地下核地堡，宛若電影劇情的作法讓阿爾多伊諾直呼：「這簡直就像007電影裏演的，太瘋狂了。」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】