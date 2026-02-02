金價狂潮｜印尼婦存20年金飾變現　價格暴漲22倍　網讚夠定力

印尼近日瘋傳一段影片，一名婦人帶著存放20年的「金飾壓箱寶」前往銀樓變現，沒想到最終結算金額高達9億2,700萬印尼盾（約43萬港元）。對照20年前僅4,100萬印尼盾（約2萬港元）的購入成本，資產身價翻漲超過22倍。



金價漲瘋了！2萬本金變43萬驚人獲利

根據印尼媒體《Suara.com》報道，這宗驚人的交易紀錄發生在印尼的一家銀樓。銀樓老闆為了確認這批黃金的來歷，甚至展示了婦人完整保存的購買憑證。這些金飾大多購入於2001年至2006年。當時每克黃金的市價僅約10萬印尼盾，現今已飆升數倍。而婦人當時陸續投入約4,100萬印尼盾。

隨著金價在國際政經動盪下連年走高，這批舊金飾在2026年初重見天日時，身價已發生劇烈變化。2026年舊金飾現值變現9億2,700萬印尼盾。扣除成本，淨賺約8.8億印尼盾，成長幅度高達2,260%。

網友狂讚：這不是投資，是忍術

影片曝光後，留言區瞬間湧入數萬名網友，討論焦點全集中在婦人面對黃金漲勢驚人的定力。「這才是真正的投資，眼光放長到20年後。」

更有網友表示：

「換作是我，金價翻一倍就賣了，能放20年不賣定力要很夠！」

「這簡直是挖到寶了，後悔當初沒跟我媽一起存金飾。」



【延伸閱讀】黃金價格急升｜台男拔金牙變現價格竟翻倍 有人拆家中匾額求收購（點擊放大瀏覽）

+ 8

延伸閲讀：

「金」光黯淡！金價雪崩逾10％ 單日跌幅創40年來最慘

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】