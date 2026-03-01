伊朗自殺式無人機襲杜拜機場　客運大樓煙霧瀰漫　傳有人血流披面

《每日郵報》報道，美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中東局勢急速升溫。伊朗隨即展開大規模報復，對巴林、科威特等多地發動攻擊，阿聯酋也受波及，杜拜國際機場（DXB）遭伊朗「烈士無人機」（Shahed）擊中，機場內一名人員受傷滿臉是血的畫面在社群瘋傳。



杜拜國際機場3月1日凌晨遭伊朗「烈士無人機」擊中，第3航廈出現輕微損毀，現場統計至少4名機場員工受傷，所幸傷勢均無大礙，已獲得即時處置。

由於事前已啟動應變機制，多數航廈在事發前即已先行撤離旅客。杜拜國際機場與阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）均暫停航班，並呼籲旅客暫勿前往。

根據社群流傳畫面，一名女性被拍到滿臉是血，在救援人員協助下緊急撤離。

另有一名男性被接駁車送醫。還有多段流出影片可見，旅客在航廈內驚慌奔逃，現場煙霧瀰漫。

除機場外，杜拜市區也傳出多起疑似遇襲跡象。網路影片顯示，全球最高建築哈里發塔（Burj Khalifa）上空疑有飛彈劃破夜空；地標性帆船飯店（Burj Al-Arab）也傳出疑似遭無人機命中後起火，但相關細節仍待官方進一步說明。

同一時間，阿布扎比機場也傳出類似事故。官員表示，扎耶德國際機場（Zayed International Airport）事件造成至少1名亞洲籍人士死亡、7人受傷。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】