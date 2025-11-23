東京新宿另類「景點」　大久保公園變企街「性地」反映日本縮影

說到新宿的大久保公園，很多東京人心裏蹦出的第一個詞就是：站街。有人乾脆稱這裏是「聖地」，甚至當成獵奇打卡點。



可你有沒有想過：東京那麼大，為甚麼偏偏是這塊不大的公園成了街娼的聚集地？要回答這個問題，我們得把時間線拉長。

歌舞伎町大久保公園（YouTube@Tokyo walker）

江戶的影子：從「夜鶯」開始

站街這種事，在日本早就有。江戶時代，除了官方許可的吉原遊廓，還存在一些灰色地帶的「岡場所」。其中，內藤新宿（今天的新宿一、二丁目）就聚集了一批被稱為「夜鶯」的街娼。

她們白天低調，晚上在街頭攬客，再帶客人去附近廉價旅館。和吉原花魁比，她們門檻低、價格低、流動性強。換句話說，站街在新宿幾百年前就埋下了種子。

戰後的轉折：RAA與「芙蓉館」

1945年，日本戰敗。為了避免盟軍士兵大規模侵犯女性，日本政府緊急設立了「特殊慰安設施協會」（RAA）。

大久保公園附近的「芙蓉館」就是重要據點之一。外觀優雅，裏面卻是盟軍「指定消費場所」。不少軍官甚至在這裏找到了長期情人。

可RAA只存在了兩年。隨着盟軍撤離，依賴他們生活的女性失去依靠，只能轉型做街娼。到1947年，東京的街娼人數高達3萬，新宿自然成為重災區。大久保公園因此沾上了「風氣」。

昭和繁榮：外國女性的加入

進入昭和經濟騰飛期，日本吸引了大量東南亞、南美、歐洲女性來打工。她們成了新宿街頭的重要角色。

與此同時，本地年長女性也活躍其中，但年輕日本女孩並不多。直到疫情的到來，徹底改寫了這一格局。

疫情催生的「交緣女子」

2020年，新冠疫情讓無數人失業，風俗店關停，兼職機會驟減。大久保公園突然出現大量年輕女孩，甚至包括十幾歲的未成年。她們自稱「交緣女子」。所謂「交緣」，表面是「在公園結緣」，實際上就是站街的隱語。

這些女孩有的是風俗從業者被迫轉行，有的是普通女性因失業缺錢，有的則純粹為了「追偶像」或「買奢侈品」。

警方調查顯示：第一大原因竟是為了支持牛郎或地下偶像，其次是消費需求，真正因為生活困窘才走上街頭的反而排第三。

有個案例最典型：一位小學教師沉迷追星，欠下300萬日元（約合15.2萬港元）債務。為了還錢，她每周兩三次在大久保公園「營業」。2020年兩度被捕，最後被開除公職。新聞曝光時，日本社會一片唏噓：看似體面的身份，背後也可能是深不見底的債務。

為甚麼偏偏是大久保公園？

原因其實很簡單：

1. 地理位置絕佳：公園挨着歌舞伎町，周圍全是情人旅館，交易極其方便。

2. 門檻超低：不需要面試、不用報班，更沒有風俗店的抽成。想來就來，想走就走。

3. 效率極高：男客路過，幾句話就能成交。比正規店自由太多。



於是，這裏迅速成為「即看即談即交易」的熱門地。有人說，一個晚上能在護欄邊看到60多個女孩排隊，那場面簡直像「露天人才市場」。

疫情放開後，大久保公園逐漸變成了「旅遊景點」。

不少外國遊客慕名而來，有人拍照獵奇，有人乾脆直接參與。

據說，外國客因為語言障礙不容易被懷疑是卧底，而且出手更大方，更受「交緣女子」歡迎。甚至出現了專門針對外國遊客的非法風俗店，把這一現象徹底商業化。

取締與變形：貓鼠遊戲

繁榮必然帶來監管。2024年開始，警方對大久保公園加大執法規模，哪怕只是站在人行道等待，也會被直接逮捕。同年秋季清掃行動中，一次過抓了50人，最小的只有16歲。

2025年2月，大久保公園北側護欄被拆除，防止有人靠着護欄攬客。警方還加大了巡邏規模。

結果，固定點位的站街人數驟減，但衍生出「邊走邊談」（歩きんぼ）或「坐門口等客」（座りんぼ）。有人則乾脆轉戰池袋。就像打地鼠：這裏壓下去，她們就冒到別的地方。

從2020年疫情爆發，到2025年全面取締，大久保公園「交緣女子」的興衰只經歷了五年。

這五年裏，我們看到了：

1. 年輕女性比例激增；

2. 消費主義、偶像文化推波助瀾；

3. 遊客和外國人把灰色地帶「旅遊化」；

4. 政府一邊取締，一邊疲於奔命。



大久保公園的故事，本質上是日本社會矛盾的縮影：失業、消費、孤獨、慾望，交織成了一幅都市浮世繪。

