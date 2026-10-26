韓女網紅獨旅印度失聯1年驚動電視台　本人直播闢謠：不是AI

韓國旅遊YouTuber「길바닥」（GilBaDak）因長達一年未更新頻道，導致外界出現失蹤及安全疑慮，引發韓國媒體SBS節目《궁금한 이야기 Y》還詢問其下落。近日，길바닥透過直播，表示「現在人在澳洲，生活一切安好」，並澄清未遭綁架或受到威脅，強調所有傳聞皆為誤會。事件起因於其突然停止發布內容，加上先前發表的社群貼文風格異常，引發網友疑慮及關注。



旅遊YouTuber「길바닥」失聯一年 引發各界關注

「길바닥」以低預算背包旅行內容受到關注，約一年前於印度旅行後突然中斷影片上傳，讓粉絲產生各種猜測與擔憂。雖然三個月前曾於社群平台留言「旅行順利結束，印度沒有發生任何事」，但因文風不同，未能平息外界疑慮，反而讓謠言持續擴大。

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韓國電視台介入協尋 本尊直播現身報平安

隨着SBS節目《궁금한 이야기 Y》公開徵求「길바닥」消息，網路上關於其在印度遭遇犯罪事件的臆測升溫。面對各界關心，길바닥10月22日開直播說明：「YouTube影片沒更新，是因留言出現謠言，三個月前發文解釋，反而讓情況更複雜。」她進一步表示：「當時文風不同，是因為太驚訝，想快點報平安才會匆忙留言。」

親自回應傳聞 否認遭綁架或受威脅

「길바닥」於直播中逐一閱讀並回應網友留言，強調「不是人質，沒人綁架我，也不是AI，更沒有人威脅或囚禁我」。她解釋，過去一年多主要在澳洲工作，生活忙碌，且因手提電腦受潮損壞導致無法剪輯影片，才暫停更新。網友看到她的近況後紛紛留言：

「這程度根本天生適合做YouTuber」

「老天都叫你繼續拍片」



表達支持與歡迎之意。

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