韓6月大男嬰下體潰爛生蛆慘死　一生僅增重60g　狠父竟問AI判多重

韓國大田市發生一宗令人痛心的疑似虐童致死案件！一對年僅22歲的夫妻，涉嫌從兒子出生10多天起多次將他獨留家中，跑去網吧打遊戲或外出旅遊。男嬰最終於今年7月死亡，當時已經6個多月大，體重卻只有3.68公斤，生殖器部位甚至出現潰爛及蛆蟲，更令人震驚的是，庭審揭露父親在孩子死亡後，竟向AI詢問：「孩子死了會受到多重的處罰？」目前夫妻倆均遭以虐童殺人罪嫌起訴，但仍否認具有殺人意圖。



男嬰出生半年僅增重60克 生殖器潰爛驚見蛆蟲

根據《韓聯社》報道，韓國大田市一對夫妻從2025年12月22日起，孩子出生約10天後，便多次將孩子獨自留在家中，前往網吧打遊戲或外出旅遊，直到今年7月5日男嬰死亡為止涉嫌放任孩子獨處多達140次，未提供適當的飲食及基本照顧。

韓國大田市發生一起疑似虐童致死案件。一對年僅22歲的夫妻，涉嫌從兒子出生10多天起多次將他獨留家中，跑去網吧打遊戲或外出旅遊。男嬰最終於今年7月死亡。（示意圖/unsplash@omarlopez1）

庭審期間，檢察官進一步揭露，男嬰死亡時生殖器部位已嚴重潰爛，甚至發現蛆蟲。面對檢方詢問，父親表示自己事後才知道孩子身上的異常狀況；母親則解釋，可能是因為沒有經常替孩子更換尿布所致，但她又表示，每次餵奶時都有替孩子換尿布。

調查也發現，今年4月，夫妻倆曾將當時只有4個月大的兒子與家中寵物狗留在住處，外出長達27小時46分鐘，檢方認為夫妻長期忽視男嬰的營養及健康需求，造成孩子身體狀況持續惡化，卻沒有及時採取必要的保護措施。令人心痛的是，男嬰出生時體重為3.62公斤，但今年7月5日死亡時，體重竟只有3.68公斤，出生205天以來僅增加60克，甚至不到同齡6個月大男嬰平均體重8.3公斤的一半。

大田地方法院第13刑事合議庭10月26日審理這一虐童死亡案件，22歲的父親與同齡母親因涉嫌長期疏於照顧親生兒子，導致男嬰死亡，遭檢方起訴。

兒子死後竟問AI刑責 母搜尋「新生兒死亡保險金」

除了疏於照顧的情節，檢方還在庭上揭露夫妻倆令人震驚的網路搜尋紀錄，男嬰死亡後，父親曾向AI詢問：「如果孩子死了，會受到多重的處罰？」面對檢方追問，他辯稱當時因為太過驚慌，才會上網搜尋；母親則被查出，在孩子出生約1個月後的數個月間，曾陸續搜尋「新生兒死亡保險金」、「我想殺死孩子」、「餓死的意思」等關鍵字。對此，母親在庭上表示，當時因為疑似產後抑鬱，加上丈夫外遇，心理狀況不佳，搜尋相關內容只是希望從有相似處境的人身上獲得安慰，並非真的打算殺害孩子。

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根據檢方調查，男嬰在死亡前一天已出現血便、眼神無法聚焦等異常症狀，夫妻卻沒有立即將孩子送醫，檢方主張，兩人擔心孩子的健康狀況曝光後，可能遭到通報虐待，因此未及時就醫，夫妻明知持續放任孩子可能造成死亡，仍未採取必要措施，涉嫌構成虐童殺人；夫妻倆則在庭審中否認具有殺人故意，強調沒有預料到孩子會死亡，辯護律師主張兩人的行為應以虐童致死而非虐童殺人論處。

另一方面，男嬰的祖父母已向法院提交希望減輕或免除被告處罰的意見書，但受害者代理律師指出，祖父母同時也是被告的父母，應審慎評估這份意見是否真正代表受害男嬰的利益。法院預計於11月23日再次開庭，進行證據調查及後續審理程序。

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