一分鐘看世界｜拜登百日演說、印度疫情燃燒、中歐關係不穩？

今天是4月30日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
拜登百日演說
美國總統拜登（Joe Biden）上任即將滿一百天。他到國會發表聯席演說，亦是美國史上首次有女副總統及女議長同台。拜登談及多項民生和外交等議題，稱美國在接種疫苗的行動上已經超出原本目標，國家可以重新向前邁進。
拜登提倡新《美國家庭計劃》，鼓勵就業和振興經濟等。至於外交議題，他表示美國不會在人權問題上沉默，強調歡迎與中國競爭……（點擊了解更多）
圖為 4月28日，美國總統拜登在國會發表上任百日演說。（Reuters）
印度疫情蔓延
印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續高企，4月29日再多近38萬人確診。不過不少富豪趁封關前「逃亡」，亦有寶萊塢明星公開度假相「曬命」惹來批評。疫情除了嚴重打擊印度經濟和生活，更可能牽一髮而動全身，影響全世界。菲律賓隨時成為下一個被疫情淪陷的國家……（點擊了解更多）
圖為2021年4月24日，印度新德里有新冠肺炎死者家屬為親屬火化。（美聯社）
中歐不和？
歐盟和中國關係不穩，布魯塞爾發表報告指，中國與俄羅斯有系統利用假消息，削弱西方國家開發的新冠疫苗信心，但北京否認指控。另外中國與歐盟原本達成投資協定，但消息指情況可能有變……（點擊了解更多）
圖為2021年4月24日，法國馬恩拉瓦萊有人接種新冠疫苗。（路透社）
俄羅斯與多國鬧翻
俄羅斯近期與美國關係緊張。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，兩國缺乏互相尊重，導致雙方關係比冷戰時代更惡劣。除了美國，莫斯科方面亦與多個歐洲國家大抗外交戰，互相驅逐外交人員……（點擊了解更多）
捷克指控俄羅斯情報人員涉參與2014年捷克一座彈藥庫爆炸，導致2捷克人死亡。捷克因此驅逐俄羅斯外交人員，之後續有一些國家以同類行動聲援。包括斯洛伐克及愛沙尼亞等。圖為4月26日，一名女子在俄羅斯莫斯科紅場跳舞。（AP）
東京疫情反彈
日本東京都新增1,027宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，是1月28日以來單日新個案再度破千。東京都健康安全研究中心的數據顯示，一週內新增個案有約六成都是傳染力強的變種病毒株N501Y……（點擊了解更多）
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