美國23歲青年靠一塊滑板擊敗3人　當選縣議員稱「是時候改變了」

美國有線新聞網Spectrum News 1報道,加州洛杉磯郡貝爾花園(Bell Gardens)選區出現了一名非典型政治人物,23歲的Jorgel Chavez。去年秋天他靠着滑「滑板」挨家挨戶拜訪選民發表政見,成為洛杉磯縣(Los Angeles County)最年輕的議員。

Jorgel Chavez稱自己成長過程在這個社區經歷了很多事情,促使他想從政參與公眾事務:「需要有人處理大家每天都會遇到的問題。」

他說,貝爾花園居民大多是低收入戶,且95%都說西班牙語。他們沒有太多時間關心市政,因此他會親自登門造訪他們,聽取他們的擔憂以及希望改進的地方。

Jorgel Chavez在去年選舉擊敗了3位現任議員,其中一位現任議員從查韋斯2歲起就一直連任,他認為「必須有改變了」(there has to be a change)。現在他不但捧下接力棒,還在南加州大學攻讀學位,並寫下他在競選時關注的無家者議題文章。

他指出在他短短4年任期無法解決所有問題,但如果有前進一步並激勵了下一個世代,也算完成任務了。他希望激發其他年輕人也參與政治:「我們需要更多年輕人任職,因為我們會有上位者都沒想過的全新觀點。」

Jorgel Chavez至今仍滑著滑板穿梭在鄰里間,向民眾宣傳重要議題或蒐集民意。他提到自己手機隨時暢通,貝爾花園居民若有任何關於該城市的問題,歡迎聯繫他。

