英國王室︱梅根上電視「呻窮」惹爭議　外媒：從小讀貴價私校

撰文：TVBS新聞網
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宣布脫離王室的哈利王子夫人梅根（Meghan Markle），近日錄製美國節目《艾倫秀》，節目預告中梅根告訴艾倫過去在當演員的時候非常辛苦、艱難，不過外媒卻認為這個說法是誇飾，踢爆梅根上節目穿的是4000美元（約3.1萬港元）的襯衫，更說她從小就唸私立學校，小時候常去的餐廳也是一間高級餐廳。

梅根近日錄製《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）在美國時間19日播出，節目中梅根告訴艾倫，自己在還沒有飛黃騰達的時候，有一台車門已經壞掉的老福特休旅車，必須從後車廂爬進爬出，似乎在說着自己過去的生活有多困苦。

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不過澳洲第九電視網新聞節目《今日秀》的記者亞當斯（Amelia Adams）在看完預告後，卻發現梅根身上的襯衫要價4000美元，忍不住揶揄：「是呀，真有說服力，尤其穿著一件4000美元（約3.1萬港元）的奧斯卡・德拉倫塔（Oscar de la Renta）襯衫，梅根真的從那些日子力爭上游脫貧。」

《每日郵報》（Daily Mail）也指出，梅根炒作過去的艱苦生活，不過她從幼稚園開始就讀私立學校，中學就讀的是無垢聖心天主教女子中學（Immaculate Heart High School），其官網顯示學費加雜費目前一年要1萬8825美元（約14.6萬港元），大學唸的西北大學也是私立學校。現在在洛杉磯更居住在價值1400萬美元（約1.09億港元）的豪宅中，身家高達1億美元，報道認為，美國人可能很難對她的力爭上游會有共鳴。

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梅根先前還自稱小時候常吃連鎖平價牛排館的沙律吧，一頓只需要4.99美元（約39港元），不過報導發現，梅根貼出荷里活大道上高級餐廳Musso and Frank Grill的招牌，並說她爸爸在她舞蹈課後會定期帶她去那用餐，該餐廳的牛排現在一份要價55美元（約429港元），直到2013年，梅根開始與哈利約會後，刪除了該則貼文。

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