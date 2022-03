拜登突然指「普京不能繼續掌權」白宮極速補鑊　稱不尋求政權更迭

美國總統拜登(Joe Biden)3月26日在波蘭首都華沙皇家城堡(Royal Castle)就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話,警告俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)別妄想在北約的土地上移動一吋,又指俄羅斯人民不須為這場戰爭負責,完結時更出現「爆肚」的情況,稱「看在上帝的份上,這個人不能繼續掌權」( "For God's sake, this man cannot remain in power."),令人猜想美國對俄羅斯的態度轉趨強硬。白宮不久後澄清,拜登的言論並非要俄羅斯出現政權更迭。



拜登警告普京不要、甚至別想在北約(NATO)領土上移動,又告訴俄羅斯人民:「你們不是我們的敵人」 。

拜登:俄羅斯人民不是敵人

他稱:「我經常直接和誠實地告訴你們,俄羅斯人民,如果你們能聽見,讓我這樣說:你,俄羅斯人民,不是我們的敵人。我拒絕相信,你會歡迎殺害無辜孩童和祖父母(即長者),或接受醫院、學校和產房,天呀,(這些地方)遭俄羅斯導彈和炸彈重擊」。

拜登稱:「這不是你們的本質。為了家人和孩子,這不是你應得的未來。我告訴你真相,俄羅斯人民,你們不須背負這場戰爭,普京可以且必須結束這場戰爭,美國人民會與你同在。」

烏克蘭局勢:美國總統拜登2022年3月26日在波蘭首都華沙皇家城堡就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話。(AP)

拜登:普京不能繼續掌權

他說:「看在上帝的份上,這個人(普京)不能繼續掌權」。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)稱,俄羅斯總統人選並非由拜登決定,而是由俄羅斯人民選舉產生。

白宮後來解釋,拜登這番話並非要改變俄羅斯政權或討論普京在俄羅斯國內的權力,而是指普京無權在毗鄰國家行使權力。

美國官員過往曾稱,要普京失去權力並非他們的目標。國務卿布林肯(Antony Blinken)月初說,「對我們來說,這不是關於政權更迭,俄羅斯人要決定誰領導他們。」

拜登籲西方下決心長期作戰

拜登說「我們不會在幾天或幾個月內打贏這場仗」,敦促西方民主國家「下定決心長期作戰」。

他還指,歐洲必須結束依賴俄羅斯石油和天然氣的,世界必須加快過渡到可再生能源,結束「任何國家能源需求都受制於暴君歪念的日子」。

拜登在發表「普京掌權論」之前,曾與烏克蘭一些難民會面,當有在場守候的記者問拜登對普京的看法時,他稱普京是一個「屠夫」。

塔斯社稱,俄羅斯克里姆林宮很快就此回應,稱這是進一步削減兩國修補關係的機會。

當他被問及美國制裁俄羅斯,而這些政策損害俄羅斯經濟時,拜登利用兩詞語的諧音說出:「(俄羅斯)盧布已變成瓦礫。」