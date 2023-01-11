華裔關繼威奪金球獎　曾感嘆亞裔機會少退出幕前　兒時到香港避難

亞裔演員在金球獎頒獎禮揚威，除了女星楊紫瓊成為影后外，還有美國華裔男演員關繼威（Ke Huy Quan）奪最佳男配角獎。這位外貌酷似成龍的51歲男星來自越南華僑家庭，赴美前曾在香港避難。他從影生涯並不順遂，曾感嘆亞裔演員在荷里活缺乏機會，被迫退出幕前，直到近年亞裔主演的電影興起，讓他又燃起希望。



關繼威與楊紫瓊在電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）飾演一對夫妻，1月10日雙雙在金球獎（Golden Globe Awards）取得佳績，楊紫瓊成為音樂及喜劇類電影最佳女主角，關繼威則奪得最佳男配角獎。

越戰後到香港避難

關繼威1971年在越南南部西貢（現今的胡志明市）出生，父母是越南華僑。越南戰爭在1975年西貢淪陷後結束，大批越南人為逃避北越統治而逃到外國。關繼威7歲時也與父母、6名姊妹、2名兄弟一起離開越南。

他與家人逃到香港，並在香港的難民營居住一段時間。他們最終搬到美國定居。

關繼威：圖為2023年1月10日，美國華裔男演員關繼威在《第80屆金球獎頒獎禮》上，憑電影《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎最佳男配角。（Reuters）

進入美國電影圈

關繼威進入美國電影圈的經歷，可謂無心插柳。他12歲時與家人在洛杉磯唐人街區域居住，當時導演史提芬史匹堡 （Steven Spielberg）正為電影《奪寶奇兵》系列第二部曲《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）尋找一個亞洲兒童演員，電影公司在洛杉磯唐人街發布公開招募的消息。

他本來是帶弟弟參加試鏡，但他卻被製作團隊選中，成為電影內冒險家Doctor Jones的小副手Short Round。

2023年1月10日，美國華裔男演員關繼威（Ke Huy Quan）奪得金球獎最佳男配角獎（Reuters）

成為演員的關繼威，更曾拍過港產電影、2002年由鄭伊健與張柏芝主演的《無限復活》，但一直在荷里活尋找機會的他，沒有一帆風順的星途，甚至在2002年後的十多年中，他都未有拍戲、被迫退出幕前，轉找幕後工作，他認為亞裔演員在荷里活中缺乏好角色，對此感到沮喪。

英國《衛報》去年曾訪問關繼威，談到當時亞裔演員在荷里活面對缺乏機會、以及只能飾演一些充滿刻板印象角色的困境，關繼威說：「我記得有一年，整年都沒得到一次試鏡機會。」

因一套電影大受鼓舞

直至2018年由多名亞裔演員主演的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）上映，並在西方世界取得佳績，此令關繼威大感鼓舞，覺得亞裔演員不再被邊緣化，他曾向傳媒稱「我在戲院裏看了三次，然後我哭了，因為這部電影太棒，我哭也是因為我嚴重地害怕錯過...... 我想和他們一起出現在銀幕上。」

他由此希望重返幕前，並找回他的經理人，然後在兩星期後，得到《奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

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