金球獎2023︱杯葛風波後重現星光　澤連斯基也將演講

撰文：房伊媚 成依華
出版：更新：

金球獎電影頒獎禮去年被批評欠缺種族多元，遭電視台及多位明星杯葛，只以非公開形式舉辦，據美媒報道，金球獎作出改變後，1月10日晚上（香港時間11日早上）舉行的新一屆頒獎禮會在電視台NBC轉播，知名明星如《星期三》（Wednesday）女主角Jenna Ortega、影后Hilary Swank等也會出席，令金球獎重拾星光。

第80屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）1月10日晚上（香港時間11日早上）在美國加州比華利山（Beverly Hills）的比華利希爾頓酒店（Beverly Hilton Hotel）舉行。

金球獎自2021年起陷於欠缺種族多元、欠公平等爭議，結果在2022年的頒獎禮遭多間片商與明星抵制，此後金球獎多番作出改變，包括調整會員架構，加入103名來自美國以外62個國家的新會員等，2023年的頒獎禮將再能在電視台NBC播出。

外媒預計大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）也會現身這次頒獎禮。

圖為美國新晉女演員Jenna Ortega（Netflix《星期三》劇照）

澤連斯基視像演說

除了明星外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會以視像方式參與《第80屆金球獎頒獎典禮》。美媒指，他會發表演說傳達和平訊息。

美國男演員辛潘（Sean Penn）會負責介紹澤連斯基的演說。辛潘與澤連斯基關係友好，辛潘2022年11月8日到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），並與澤連斯基會面。辛潘當時將他的奧斯卡獎座交予澤連斯基，請他在烏克蘭戰勝俄羅斯後，親自將它帶到美國歸還。

澤連斯基：圖為2022年12月31日，烏克蘭總統澤連斯基對國民發表演說。（Reuters）

楊紫瓊爭奪影后獎項

港人熟悉的馬來西亞華人女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）2022年憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）取得佳績，在這屆金球獎她獲提名音樂及喜劇類電影最佳女主角，被視為影后熱門人選

以下是部份確定出席《第80屆金球獎頒獎典禮》的嘉賓：

美國女演員拜爾（Nicole Byer）

美國女演員庫利奇（Jennifer Coolidge）

美國女演員珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）

美國女演員嘉露兒丹絲（Claire Danes）

古巴女演員安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）

美國男演員多明各（Colman Domingo）

美國男演員埃利斯（Jay Ellis）

美國女演員加斯泰爾（Ana Gasteyer）

馬來西亞裔英國男演員亨利高定（Henry Golding）

美國男演員吉倫（Harvey Guillén）

美國女演員雷珍娜荷爾（Regina Hall）

美國男演員豪澤（Cole Hauser）

美國女歌手兼演員珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）

美國女演員利奧訥（Natasha Lyonne）

美國男演員普倫蒂（Mo Brings Plenty）

美國男演員摩根（Tracy Morgan）

美國女演員納什-貝茨（Niecy Nash-Betts）

美國女演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）

墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek Pinault）

美國歌手比利波特（Billy Porter）

美國男演員鮑威爾（Glen Powell）

美國女演員羅德里格斯（Michaela Jaé Rodriguez）

美國女演員希拉莉詩韻（Hilary Swank）

美國男導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）

英國女演員賴特（Letitia Wright）

表演嘉賓

美國作曲家、製作人、鋼琴家弗勞爾（Chloe Flower）

特別嘉賓

美國男演員辛潘（Sean Penn）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）

金球獎深陷杯葛風波：片商與明星齊抵制　李政宰加入宣布缺席金球獎為何面臨最大危機？陷種族歧視爭議　「黑寡婦」加入抵制Natalie Portman金球獎爆seed　以「全男班」介紹最佳導演候選人金球獎現黑衣海　為#MeToo延續　再引電影業界關注性侵問題

金球獎頒獎典禮什麼時候舉行？

第80屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）2023年1月10日晚上（香港時間11日早上）在美國加州比華利山（Beverly Hills）的比華利希爾頓酒店（Beverly Hilton Hotel）舉行。

楊紫瓊入圍哪個獎項？

馬來西亞華人女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）入圍音樂及喜劇類電影最佳女主角，被視為影后熱門人選。

金球獎
澤連斯基
美國
烏克蘭