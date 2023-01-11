金球獎2023︱杯葛風波後重現星光　澤連斯基也將演講

金球獎電影頒獎禮去年被批評欠缺種族多元，遭電視台及多位明星杯葛，只以非公開形式舉辦，據美媒報道，金球獎作出改變後，1月10日晚上（香港時間11日早上）舉行的新一屆頒獎禮會在電視台NBC轉播，知名明星如《星期三》（Wednesday）女主角Jenna Ortega、影后Hilary Swank等也會出席，令金球獎重拾星光。



第80屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）1月10日晚上（香港時間11日早上）在美國加州比華利山（Beverly Hills）的比華利希爾頓酒店（Beverly Hilton Hotel）舉行。

金球獎自2021年起陷於欠缺種族多元、欠公平等爭議，結果在2022年的頒獎禮遭多間片商與明星抵制，此後金球獎多番作出改變，包括調整會員架構，加入103名來自美國以外62個國家的新會員等，2023年的頒獎禮將再能在電視台NBC播出。

外媒預計大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）也會現身這次頒獎禮。

圖為美國新晉女演員Jenna Ortega（Netflix《星期三》劇照）

澤連斯基視像演說

除了明星外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會以視像方式參與《第80屆金球獎頒獎典禮》。美媒指，他會發表演說傳達和平訊息。

美國男演員辛潘（Sean Penn）會負責介紹澤連斯基的演說。辛潘與澤連斯基關係友好，辛潘2022年11月8日到訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），並與澤連斯基會面。辛潘當時將他的奧斯卡獎座交予澤連斯基，請他在烏克蘭戰勝俄羅斯後，親自將它帶到美國歸還。

澤連斯基：圖為2022年12月31日，烏克蘭總統澤連斯基對國民發表演說。（Reuters）

楊紫瓊爭奪影后獎項

港人熟悉的馬來西亞華人女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）2022年憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）取得佳績，在這屆金球獎她獲提名音樂及喜劇類電影最佳女主角，被視為影后熱門人選。

以下是部份確定出席《第80屆金球獎頒獎典禮》的嘉賓：

● 美國女演員拜爾（Nicole Byer）

● 美國女演員庫利奇（Jennifer Coolidge）

● 美國女演員珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）

● 美國女演員嘉露兒丹絲（Claire Danes）

● 古巴女演員安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）

● 美國男演員多明各（Colman Domingo）

● 美國男演員埃利斯（Jay Ellis）

● 美國女演員加斯泰爾（Ana Gasteyer）

● 馬來西亞裔英國男演員亨利高定（Henry Golding）

● 美國男演員吉倫（Harvey Guillén）

● 美國女演員雷珍娜荷爾（Regina Hall）

● 美國男演員豪澤（Cole Hauser）

● 美國女歌手兼演員珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）

● 美國女演員利奧訥（Natasha Lyonne）

● 美國男演員普倫蒂（Mo Brings Plenty）

● 美國男演員摩根（Tracy Morgan）

● 美國女演員納什-貝茨（Niecy Nash-Betts）

● 美國女演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）

● 墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek Pinault）

● 美國歌手比利波特（Billy Porter）

● 美國男演員鮑威爾（Glen Powell）

● 美國女演員羅德里格斯（Michaela Jaé Rodriguez）

● 美國女演員希拉莉詩韻（Hilary Swank）

● 美國男導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）

● 英國女演員賴特（Letitia Wright）

表演嘉賓

● 美國作曲家、製作人、鋼琴家弗勞爾（Chloe Flower）

特別嘉賓

● 美國男演員辛潘（Sean Penn）

● 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）