金球獎2023︱杯葛風波後重現星光　澤連斯基也將演講

金球獎電影頒獎禮去年被批評欠缺種族多元,遭電視台及多位明星杯葛,只以非公開形式舉辦,據美媒報道,金球獎作出改變後,1月10日晚上(香港時間11日早上)舉行的新一屆頒獎禮會在電視台NBC轉播,知名明星如《星期三》(Wednesday)女主角Jenna Ortega、影后Hilary Swank等也會出席,令金球獎重拾星光。



第80屆金球獎頒獎典禮(Golden Globe Awards)1月10日晚上(香港時間11日早上)在美國加州比華利山(Beverly Hills)的比華利希爾頓酒店(Beverly Hilton Hotel)舉行。

金球獎自2021年起陷於欠缺種族多元、欠公平等爭議,結果在2022年的頒獎禮遭多間片商與明星抵制,此後金球獎多番作出改變,包括調整會員架構,加入103名來自美國以外62個國家的新會員等,2023年的頒獎禮將再能在電視台NBC播出。

外媒預計大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)也會現身這次頒獎禮。

圖為美國新晉女演員Jenna Ortega(Netflix《星期三》劇照)

澤連斯基視像演說

除了明星外,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)會以視像方式參與《第80屆金球獎頒獎典禮》。美媒指,他會發表演說傳達和平訊息。

美國男演員辛潘(Sean Penn)會負責介紹澤連斯基的演說。辛潘與澤連斯基關係友好,辛潘2022年11月8日到訪烏克蘭首都基輔(Kyiv),並與澤連斯基會面。辛潘當時將他的奧斯卡獎座交予澤連斯基,請他在烏克蘭戰勝俄羅斯後,親自將它帶到美國歸還。

澤連斯基:圖為2022年12月31日,烏克蘭總統澤連斯基對國民發表演說。(Reuters)

楊紫瓊爭奪影后獎項

港人熟悉的馬來西亞華人女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)2022年憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)取得佳績,在這屆金球獎她獲提名音樂及喜劇類電影最佳女主角,被視為影后熱門人選。

以下是部份確定出席《第80屆金球獎頒獎典禮》的嘉賓:

● 美國女演員拜爾(Nicole Byer)

● 美國女演員庫利奇(Jennifer Coolidge)

● 美國女演員珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)

● 美國女演員嘉露兒丹絲(Claire Danes)

● 古巴女演員安娜迪艾瑪絲(Ana De Armas)

● 美國男演員多明各(Colman Domingo)

● 美國男演員埃利斯(Jay Ellis)

● 美國女演員加斯泰爾(Ana Gasteyer)

● 馬來西亞裔英國男演員亨利高定(Henry Golding)

● 美國男演員吉倫(Harvey Guillén)

● 美國女演員雷珍娜荷爾(Regina Hall)

● 美國男演員豪澤(Cole Hauser)

● 美國女歌手兼演員珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson)

● 美國女演員利奧訥(Natasha Lyonne)

● 美國男演員普倫蒂(Mo Brings Plenty)

● 美國男演員摩根(Tracy Morgan)

● 美國女演員納什-貝茨(Niecy Nash-Betts)

● 美國女演員珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)

● 墨西哥女星莎瑪希爾(Salma Hayek Pinault)

● 美國歌手比利波特(Billy Porter)

● 美國男演員鮑威爾(Glen Powell)

● 美國女演員羅德里格斯(Michaela Jaé Rodriguez)

● 美國女演員希拉莉詩韻(Hilary Swank)

● 美國男導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)

● 英國女演員賴特(Letitia Wright)

表演嘉賓

● 美國作曲家、製作人、鋼琴家弗勞爾(Chloe Flower)

特別嘉賓

● 美國男演員辛潘(Sean Penn)

● 烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)