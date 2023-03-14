飲熱水會致癌？醫生揭6種不正確喝水方法　常飲外賣老火湯要注意

【乳癌／子宮內膜癌／前列腺癌／膀胱癌】每個人每天都要攝取一定水份！人體有70%是水組成，因此補足水分成為相當重要的事情。



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不過，有醫生強調，若喝水方式不正確，儘管喝了很多水，也可能是吃進毒素，造成肥胖或增加癌症風險。

醫生列舉了6種不正確的喝水方式，例如有些人會貪圖方便，以塑膠杯裝熱水，但會因此溶出化學物質，導致罹癌機率上升。

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高雄榮總職業醫學科主任祝年豐在《健康2.0－名醫觀點》分享，喝水對身體而言是最重要的一件事，每個人每天平均都會喝到2000cc至3000cc以上的水。

而喝水之所以重要，就是可促進循環，轉換成尿液時可排出毒素或代謝物。

不過，醫生也提醒，有6種不正確的喝水方式，要特別留意。

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祝年豐提出6種不正確的喝水方式：

1.塑膠杯裝熱水

2.膠樽裝熱水

3.塑膠水壺裝熱水

4.塑膠飲管喝熱飲

5.塑膠袋裝熱湯

6.塑膠湯匙舀湯

祝年豐指出，主要是因為這些塑膠製品會溶出一些化學物質，稱為「環境荷爾蒙」，不一定是真的荷爾蒙，只是某些化學物質會導致代謝內分泌失調，進而出現肥胖增加罹癌風險。

醫生也提到，許多人都以為環境荷爾蒙只有包裝的塑膠袋，但實際上也可能存在於各種塑膠製品，例如：沐浴乳、乳液，甚至洗潔精上也有。

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祝年豐說，最常用在包食物的保鮮膜，甚至美耐皿（三聚氰胺）餐具、殺蟲劑、除草劑，還有印東西的油墨，這些環境荷爾蒙都可能造成性早熟、不孕，甚至增加罹癌風險。特別是女性乳癌和子宮內膜癌，而男性則可能出現攝護腺癌或膀胱癌。

至於如何避免？醫生強調，最簡單就是減少塑膠製品的使用，若還是無法避免，建議檢查使用器具是否符合法令規範。

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