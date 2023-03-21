台灣「7萬噸貨櫃輪直撞碼頭」驚嚇影片曝光　威力極強水泥也裂開

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，20日上午準備靠泊台灣高雄港77號碼頭時，筆直朝碼頭方向撞擊，碰撞當下傳來巨大金屬聲響，所幸無人員受傷。

事後查出負責「現代東京輪」的領港員（引水人），被檢出酒精反應，航港局及運安會已介入調查，釐清事故責任。

呈「直角」直撞碼頭　岸間水泥也裂開　點擊放大瀏覽相關影片截圖：

+8
墨西哥觀光船與座頭鯨相撞　遊客被拋至半空　墮海重傷不止堵蘇彞士運河　長榮前科超誇張　塞路堵飛機倒黃鴨落海也是它印尼男船上橫抱嬌妻　下秒突然丟她落海　CCTV定格驚險一刻

交通部航港局說明，有接獲船方告知，該名領港員在船上酒測有酒精反應，正進行調查中，不過目前並無領港員登船須酒測的相關規定。至於相關當事人說法，還要進一步了解。

昨天下午各航海群組流傳「現代東京輪」撞擊碼頭影片，根據影片內容，當時「現代東京輪」靠泊時未與碼頭呈現平行，而是幾乎呈現「直角」朝碼頭方向撞去，船首撞入碼頭纜樁，造成碼頭岸間水泥裂開。

【相關圖輯】蘇彝士運河台灣長榮貨輪擱淺全過程曝光　左搖右擺後斜插岸邊（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+14

經高雄港務分公司清查損失，發現77號碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處受損，今天將再派人潛水檢測，待所有檢測完成後，才能有初步估計，不排除在調查釐清責任後，一併向船方求償。

依規定該艘貨櫃輪進港須由領港員協助引水進港，今傳出昨天上船的領港員，有檢測出酒精反應，航港局也證實有接獲船方通知，是否有飲酒情形將會同運安會共同調查，現已管制輪船出港，不排除對其求償。

警方表示，目前未接獲航港局要求協辦。

長榮貨輪卡蘇彝士運河Q&A：船上有什麼？經濟損失多少？誰賠償？台長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長料需作天價賠償　「他」下場同樣慘長榮稱卡船賠償「為日本船東責任」　日網民崩潰：不買台灣香蕉了蘇彝士運河擱淺長榮貨輪終抵英國港口　變觀光熱點數十名民眾圍觀男子海上漂流「食茄汁24日」奇蹟生還　Heinz公司急尋人：送新船亞特蘭提斯「找到了」？探測船海底驚見「神秘裂縫」疑似遺蹟台漁船撞見大陸航母艦隊經過　討海50年船長：這麼大陣仗看到就驚

延伸閱讀：

影／紅燈未停碰撞起駛機車 人車拋摔落地騎士受傷骨折

影／8旬翁停漁港忘拉手煞車 下車打招呼一轉頭車子妻子齊落水

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

撞船
海難
台灣
熱話
聯合新聞網