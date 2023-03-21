台灣「7萬噸貨櫃輪直撞碼頭」驚嚇影片曝光　威力極強水泥也裂開

總噸達7萬4651公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」，20日上午準備靠泊台灣高雄港77號碼頭時，筆直朝碼頭方向撞擊，碰撞當下傳來巨大金屬聲響，所幸無人員受傷。



事後查出負責「現代東京輪」的領港員（引水人），被檢出酒精反應，航港局及運安會已介入調查，釐清事故責任。

呈「直角」直撞碼頭 岸間水泥也裂開 點擊放大瀏覽相關影片截圖：

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交通部航港局說明，有接獲船方告知，該名領港員在船上酒測有酒精反應，正進行調查中，不過目前並無領港員登船須酒測的相關規定。至於相關當事人說法，還要進一步了解。

昨天下午各航海群組流傳「現代東京輪」撞擊碼頭影片，根據影片內容，當時「現代東京輪」靠泊時未與碼頭呈現平行，而是幾乎呈現「直角」朝碼頭方向撞去，船首撞入碼頭纜樁，造成碼頭岸間水泥裂開。

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經高雄港務分公司清查損失，發現77號碼頭繫船柱基座、碼頭舖面伸縮縫、岸肩及岸壁冠牆等多處受損，今天將再派人潛水檢測，待所有檢測完成後，才能有初步估計，不排除在調查釐清責任後，一併向船方求償。

依規定該艘貨櫃輪進港須由領港員協助引水進港，今傳出昨天上船的領港員，有檢測出酒精反應，航港局也證實有接獲船方通知，是否有飲酒情形將會同運安會共同調查，現已管制輪船出港，不排除對其求償。

警方表示，目前未接獲航港局要求協辦。

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