美國24歲女醉駕撞死2人　闖禍後嘻皮笑臉惹公憤　判決出爐

美國伊利諾伊州（Illinois）24歲女大生梅爾戈薩（Stephanie Melgoza）酒駕後發生車禍，一口氣撞死2人。



然而她接受警察酒精測試時，居然對着鏡頭詭異邪笑，即使警方告知她剛剛殺人，她仍一副完全不在意的模樣，誇張畫面在網絡上流傳。

撞死2人還嘻皮笑臉惹公憤 點擊放大瀏覽有關影片截圖：

+ 20

來自法明頓（Farmington）的24歲女大生梅爾戈薩，被控2022年4月10日在東皮奧里亞（East Peoria）一間酒吧外面，酒駕撞死當時正在過馬路的43歲女子安德莉亞（Andrea Rosewicz）與55歲男子普羅旺特（Paul Prowant）。

影片中可看到，剛撞死人的梅爾戈薩接受酒測時，不斷對警員狂笑，完全沒有意識到事件的嚴重性。

梅爾戈薩告訴警員，她在開車前喝了3杯伏特加，便想取車離開，警員告訴她，「你將會進監獄，你剛剛撞死了2個人，我不覺得你知道事情的嚴重性，你的車是犯罪現場」。

【延伸閱讀】美國青年高速公路爬上貨車頂跳舞自拍 下秒猛撞高架橋不幸身亡（點擊放大瀏覽）：

+ 11

事發當時，身為大四生的梅爾戈薩再過4周就能夠畢業，酒駕事件引發學生發起抗議活動，校方最後禁止梅爾戈薩出席畢業典禮。

影片近來在網絡上瘋傳，許多網友憤怒表示，「真的是殺人不眨眼」、「噁心，應該要關死她」。

梅爾戈薩上月27日出庭受審，她在法庭上落淚表達悔意，承認犯下嚴重酒駕致死等4項重罪，最後被判處14年刑期，不過死者家屬認為判得不夠重，法官應該要判她28年刑期。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】