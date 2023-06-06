有片｜印度大橋「末日式倒塌」　耗資16億元　去年塌過一次

印度6月2日才發生火車連環撞造成275人死亡的恐怖意外，東北部比哈爾邦（Bihar）一座橫跨恆河（Ganga river）的大橋，4日被人拍下正在興建階段的橋身，竟然出現極為誇張的倒塌，讓大批印度民眾看傻眼。



《今日印度》（India Today）報道，這座坍塌的大橋，是當地連結恆河兩岸的重要交通工程，從動工至今一共耗資171億6000萬盧比（約港幣16億元）。

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事實上這已經不是第一次倒塌，早在2022年就曾因為狂風豪雨侵襲，發生過一次坍塌事故。

這座跨河大橋從2014年開工，原訂計劃要在5年內完工通車，但建造商工程進度極度落後，迫使邦政府三度延長驗收時間至2022年。

比哈爾邦（Bihar）2022年4月底曾遭遇狂風暴雨襲擊，大橋第4與第6根柱子坍塌，但建造商事後卻沒有遭到懲罰或停工，反倒獲得政府更多時間寬限，直到如今再一次鬧出笑話，才讓官方大感緊張要求有關單位徹查。

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從印度媒體曝光的影片中，這次大橋坍塌狀況比上回更離譜，不只是部份樑柱倒塌，甚至是很長一段橋身整個毀壞斷裂落入河面，嚇壞現場拍攝的目擊民眾。

這座跨河大橋是連結南北兩岸的重大交通工程，全長23.16公里，此次邦政府不敢大意，決定要進行深入調查，找出真的原因與抓出幕後兇手。

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