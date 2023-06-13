美國怪客偷偷將「鹽酸倒在滑梯」　幼童遊玩慘灼傷大哭：好痛

撰文：TVBS新聞網
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美國馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州）6月11日發生一宗駭人事件，一群人闖入某個游泳池，偷走了泳池用的鹽酸化學品，還將鹽酸倒在兒童遊樂場的3個溜滑梯設施上，結果導致後來到該處玩耍的2名兒童被灼傷，令家長十分心痛。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指出，週日早上，調查人員在麻州城鎮朗梅多（Longmeadow）的一處遊樂場公園發現了泳池用的鹽酸。當局表示，他們正在進行法醫和指紋分析，以確定這群潑酸怪客的身分。

受傷的孩子母親蒂倫（Ashley Thielen）心痛表示，她剛帶着年幼的3個孩子搬到朗梅多鎮，週日是她第一次帶孩子們到遊樂場公園玩。

受傷孩子的母親蒂倫（Ashley Thielen）在Facebook發帖，講述2歲女兒的情況及展示女兒傷勢的照片（FB@Longmeadow MA Open Forum）

蒂倫說回憶事發當時，她注意到溜滑梯的底部有一灘水，但沒有多想，直到其中1個孩子開始哭說：「媽媽，好痛！」

蒂倫才發覺事情不對勁，而且還聞到了強烈的化學物質氣味。

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蒂倫年僅2歲的孩子腿上灼傷，她趕緊帶着他們回到家裡、將患部泡在浴缸冷水中，然後打電話報警並叫救護車，蒂倫憤怒的說：「我不懂為什麼會有人做出這種事！」

當地官員們表示，他們確定鹽酸是來自一座游泳池大樓的泵房，這些鹽酸通常是用來調整游泳池的pH值及清潔地板。

然而，若鹽酸直接接觸眼睛或皮膚，很可能會導致嚴重的化學灼傷，甚至恐使眼睛失明。

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調查人員指出，這些肇事者「付出相當大的努力」才將鹽酸弄到手，因為消防局發現，嫌犯翻過了游泳池的兩道圍欄，還將泳池所在大樓的通風口蓋子拆掉，爬進通風口才闖入泳池。

當局懷疑，嫌犯在取走鹽酸時，手或手臂有可能被灼傷、衣服也可能因與鹽酸接觸而褪色，目前正以此為線索追查嫌犯。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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