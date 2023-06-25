俄羅斯兵變｜瓦格納傭兵撒離民眾兩樣情 有人「追星」有人痛斥
撰文：ETtoday
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俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在首腦普里戈津（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）的命令下，發動一日兵變，聯同部隊開往首都。經過白羅斯總統斡旋後，瓦格納集團同意撤軍。過去幾小時多段影片上傳，許多俄羅斯民眾上街與這群傭兵合照、揮手送別，不斷喊着「瓦格納」，目送車隊駛離時熱情如追星。
普里戈津接受白總統盧卡申科的斡旋後，在普京（Vladimir Putin）本人親自保證「無須負上刑責」與「安全離開俄羅斯」等條件下，他旋即點頭收兵，從佔領的俄羅斯城市羅斯托夫（Rostov）連夜撤兵。
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儘管先前影片顯示，一名牽着單車的老翁在街上痛斥瓦格納傭兵「這哪門子保家衛國」，但在傭兵團搭車撤離時，許多俄羅斯年輕人、中年人都紛紛上街，拿起手機、相機瘋狂拍照，還和搭乘座車的普里戈津來個兄弟式握手，也有不少人和傭兵合照。
人群中有男子高舉着「六」的手勢，彷彿在為搖滾巨星加油打氣，維持秩序的傭兵忽然對天連開數槍，宛如放炮慶祝，人群也歡呼吶喊。受到瓦格納集團佔領的俄羅斯城市，市民居然如此興奮，引起輿論注意。有關消息和影片在網上流傳開來，還有盟友和以及「敵對國家」將如何看待，相當值得注意。
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