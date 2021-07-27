倫敦暴雨︱民居馬桶變「噴泉」湧廢水淹全屋　疑排水系統太舊出事

英國首都倫敦7月25日遭受暴雨侵襲，多處地區淹水。一位倫敦市民Orangespiz分享家裏馬桶因豪雨釀水患的畫面：馬桶不停湧出水，導致整間浴室、外頭走廊跟客廳都成了災區。



網友neilmug提到倫敦排水系統非常陳舊，如果雨下太大，系統無法負荷，「雨水和廢水可能就會一起進入房裡。」網友alienghic@octodon.social則指出：「人們1980年代後無法減少溫室氣體排放，以致現在承受無限的苦果。各地輪番出現洪水、大火、或飢荒現象。」

▼▼▼即睇網民發布的災區情況▼▼▼

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不少網友試着幫原po想解決之道。網友MaticPropaganda問：「你有沒有試著關掉馬桶的水龍頭？」網友Andrew Menino-Barlow提到自己家裡之前也淹水，建議原po「可拿沙袋杜絕水源」。

部分網友不解原po的行為。網友Immortal Machine就說：「房子淹水不是試著善後或離開，而是拿手機錄下來。」網友SaintSticks也驚呼：「你居然赤腳，是不是該穿上雨靴？！你絕對不想知道水裡有什麼....」網友Liban則笑說：「你乾脆硬着頭皮順便洗個澡好了。順便養幾條魚？」

相關圖輯：英國倫敦7月25日遭暴雨襲擊，街道被淹成河區▼▼▼

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My house is flooding...brooooo so much shit has been ruinedddddd pic.twitter.com/01Zx8aKnJj — C🐊 (@Orangespiz) July 25, 2021

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】