匪夷所思！美婦度假回來發現家園被拆成廢墟　工人一查：看錯地址

美國喬治亞州（Georgia）一名女子上個月度假回來後，發現自己的住家變成一堆廢墟，原來是拆除工人搞錯地址，誤拆了她的家，而負責的公司至今還未聯繫她。



根據美媒22日報道，住在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的蘇珊・霍奇森（Susan Hodgson）21日表示，她上個月度假回來後，發現自己的家變成一堆瓦礫廢墟，「我很憤怒，我腦海中想著，這是在開玩笑還是怎樣嗎？我真的非常震驚。」

女子度假回來卻發現家被拆了。（AP）

蘇珊回憶，她還在度假的時候接到一通鄰居的電話，對方問她是否有派人來拆除房子，「我回說沒有，鄰居就回我說，『好吧，那邊有人剛剛把整棟房子都拆了。』」蘇珊說，她的鄰居非常好心地走去幫她詢問，沒想到現場的拆除工人惡劣地要鄰居閉嘴，不要多管閒事。

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蘇珊後來請自己的家人到現場查看狀況，並要求拆除工人出示許可證，沒想到上面的拆除地址根本是錯的，工人也承認了這件事，「我的房子用木牆圍起來15年了，我們一直都有圍起來，都有定期除草，院子非常乾淨，而且也有按時繳稅，一且都有紀錄。」

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蘇珊說，她已經向警方提交了相關報告，並與律師進行討論，但很多狀況依舊無法確認，因為負責的拆除公司到現在都還沒連繫她，「怎麼能就這麼把別人的房子拆了？然後就離開了呢？他們怎麼會認為這樣做沒問題？」目前該公司僅在提供給WAGA-TV的聲明中指出，目前正在調查並努力解決這宗意外。

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