遊日必去Bills Pancake　「牛油果多士教父」Bill Granger離世

澳式牛油果多士曾在早餐界掀起一陣旋風，有「牛油果多士教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）27日驚傳逝世，享年54歲。



BBC報道，格蘭傑在聖誕節於英國倫敦一家醫院過世，享年54歲，妻子和3個女孩陪伴在側，死因尚未公開。

被視為早餐之王 旗下餐廳分店遍全球 點圖放大看看Bill Granger的料理及更多IG照片：

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格蘭傑的社群網站Instagram帳號27日發布訃聞稱：「他將被銘記為『早餐之王』，因為他把樸實無華的食物，變成充滿陽光的特別食物，並推動澳洲非正式和公共飲食在世界各地的發展。他將被世人所懷念。」

格蘭傑出身於澳洲墨爾本，自學成才後於1993年開設第一間bills早午餐店，如今在日本東京、韓國首爾、英國倫敦等全球範圍內擁有19家分店。

讓他名留青史的是1990年代將牛油果放進多士，結果風靡全球，成為「澳式早餐」的經典。

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他30年內出版了14本烹飪書，並製作5個電視烹飪節目。2023年1月，格蘭傑被授予澳洲國家勳章，以表彰其對旅遊業和飯店業的貢獻。

電視名廚Jamie Oliver也在IG上表達哀悼，稱格蘭傑是「一個了不起的人」和擁有「善良、平靜的靈魂」，欣賞他在食物中所表達的一切。

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