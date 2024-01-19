以巴衝突「最年輕人質」若未死剛滿1歲 家屬不放棄希望照慶生
撰文：聯合新聞網
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美媒報導，巴勒斯坦武裝團體哈馬斯去年10月7日襲擊以色列，綁架約253名人質。其中一名人質拜巴斯（Kfir Bibas）還是個未滿周歲的男嬰，是「最年輕人質」。
美媒指出，如果拜巴斯還活着，他已經滿周歲了，拜巴斯一家的親友也在16日為他周歲生日舉辦小型活動。
點圖放大瀏覽親友及熱心人士為拜巴斯舉行的生日活動：
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美媒報道，拜巴斯當時和父母與四歲兄長艾里爾（Ariel）一起遭綁架。
拜巴斯一家的親友16日在以國南部尼爾奧茲（Nir Oz）舉行小型慶生活動，現場以大型氣球裝飾，也有生日蛋糕，蛋糕上放着拜巴斯抱着粉紅色大象玩偶的照片。
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拜巴斯一家的親友18日也在特拉維夫舉行公開活動，請求哈馬斯放人。
拜巴斯一家的表親米勒（Jimmy Miller）告訴CNN：「拜巴斯不是哈馬斯的敵人。哈馬斯根本沒有任何規則可言。你也知道，任何規則，甚至是來自伊斯蘭教經典『古蘭經』，都說你不能傷害孩子……所以哈馬斯違反了伊斯蘭教所有規則。」
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美媒指，目前尚不清楚拜巴斯一家是否還活着。
儘管以色列和哈馬斯達成的協議呼籲釋放所有婦孺，但在2023年11月暫時休戰期間，兩名男童和母親也沒有獲釋。
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