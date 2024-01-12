日本再現大量沙甸魚屍體　堆滿北海道1公里海岸　學者揭可能原因

日本NHK電視台報道，北海道南部的瀨棚町（せたな町）本月10日起發現有大量沙丁魚（又稱沙甸魚）屍體被海浪沖上岸。



密密麻麻的沙丁魚綿延海岸線約1公里，且11日的沙丁魚屍比起10日仍持續增加，瀨棚町當局預計今（12日）開始進行清理作業。

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上個月北海道函館的海岸才清完約千噸沙丁魚屍，如今又出現大量沙丁魚死亡的現象。

NHK指出，瀨棚町職員表示，他們於10日傍晚收到居民通報稱海岸出現大量死亡的沙丁魚，海面上也漂浮着沙丁魚屍。

由於許多魚卡在海岸邊的岩石地上，只憑重型設備很難完全清理乾淨，因此決定從明天起派出40名人員徒手清理沙丁魚。

由於距離這些沙丁魚屍死亡已經過去一段時間，當局也呼籲居民避免將這些魚帶回家食用。

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北海道大學準教授中屋光裕表示，應該是因為海水溫度急遽下降，沙丁魚群通常會往較溫暖的南部海域移動，但在海水迅速變冷時，沙丁魚的移動也會變得遲鈍，受到海上風雨的影響，可能因此被海浪打上岸邊。

北海道函館市的海岸去年（2023年）12月7日才出現大量死亡的沙丁魚屍，堆滿沿岸約1.5公里長的海岸線，當時函館足足花費了18天才將多達1100噸的沙丁魚屍體處理乾淨。

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