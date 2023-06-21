曾被「八點檔一哥」強抱！台星吳懷中妻子崩潰：怕得不想老公碰我

撰文：中天新聞網
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台灣MeToo風波燒到演藝圈！至今連爆數發震撼彈！台劇《炮仔聲》男星吳懷中的妻子小龜（郭雅綾）6月20日發文控訴，她一個多月前遭已婚「八點檔一哥」趁機強抱，導致她受很大心理創傷，甚至希望她老公不要碰她。

台灣女藝人小龜與同為藝人的丈夫吳懷中：（按圖了解）

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吳懷中妻子小龜6月20日在社交平台透露，一個多月前殺青聚會上，有位八點檔一哥趁她老公喝醉時，默默靠近她說：「我從上次看到你，就覺得你很可愛…」。之後他摸了小龜，隨後她上廁所洗手時。看見該男星站在後面。

不久，對方立刻從後方抱住她，貼着向她說「小龜你真的很可愛」當下小龜從廁所逃出，請店家幫自己叫車「當下我只想逃」。

小龜原本以為對方只是喝醉，但這名男星卻和另名前輩演員說，「現在年輕女生真主動地投懷送抱。」害她一路哭着回家，崩潰到隔天早上。

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「錯的不是我，為甚麼是我在承受」小龜說，「我到現在很怕人碰我，連我老公我也都希望他別碰我、別抱我…」。

小龜也曬出一雙高跟鞋。吳懷中向她說也許說出來會得罪人，但沒關係，我們大不了不拍戲，我們賣三文治過生活也可以。「我給不了你甚麼，但我想給你勇氣，希望你心情能像這雙鞋一樣美麗....我會一直陪着你」。

小龜文章發出後，吳懷中也在社群表示，「我是錯了，是我沒好好保護我老婆，讓她這陣子飽受身心靈的痛苦，看她難過我比她更痛我們一起面對.....希望這別再有其他的女生受害了」。

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