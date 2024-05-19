九龍城寨｜張文傑原來係張家輝堂弟、楊盼盼契仔　爸爸更是特技人

電影《九龍城寨之圍城》大收逾6千萬票房，「城寨四少」火速彈起，除了「信一」劉俊謙外，網民認為「四仔」張文傑（German）亦是一大遺珠，雖然戲內長時間戴著面罩上陣，但觀眾都大讚他打得有型。



《九龍城寨》裡的「四仔」張文傑，打得又有型，Man到爆！（劇照）

張文傑（左二）接受《24/7TALK》三位主持訪問。（YouTube@24HERBS）

張文傑（右二）日前與《九龍城寨之圍城》團隊現身康城影展紅地氈。（VCG）

他接受24味的網台節目《24/7TALK》訪問，講起自己的背景和入行經過。他的家族與電影和演藝界有不解之緣，爸爸張孝慈是舞台特技人，「以前台慶、《東華》踩鋼線，就係我老竇設計。」他說自己3、4歲已跟著爸爸四圍表演，去飄色、去電視台，7、8歲正式學南拳、洪拳和劍，不停參加武術比賽。訪問中German透露張家輝原來是自己堂哥，但不算太熟：「我哋家族好大，我哋唔算好熟，真係唔算好熟，只係最近呢幾年我做咗電影行業，見到面傾返偈，大家Friend返少少，以前都唔算好熟。」

張文傑的爸爸（右）張孝慈是舞台特技人，曾為多個電視節目設計高難度動作，如：踩雞蛋、空中飛人。（IG@germancheung）

張文傑的動作演員學校開張時，堂哥張家輝都有撐場。（IG@germancheung）

German小時候沒什麼愛好和活動，常常自己練功，16歲前四圍玩雜耍表演，16歲獲契媽楊盼盼引薦入行，加入電影圈做幕後。他說很慶幸自己與多位出色的動作演員長大，表示：「例如樊少皇、張晉、盼盼姐，佢哋全部都係好X勁。我同樊少皇拍好多戲，對好X多招式，佢係快到好X勁，點解佢隻腳可以咁勁，我做唔到，我就迫自己我隻腳要快過佢！」他更指，自己出完一腳，樊少皇已出了三腳，所以他很努力練腳，渴望超越對方。

張文傑自小跟著樊少皇、張晉、楊盼盼等成長，亦視他們為學習對象。（資料圖片）

之後German有機會做武術指導和替身，可以學拍戲、度招、設計、控制現場，但他曾因為不服氣要為一些態度差的演員做替身，決心要進軍幕前做演員。German說：「我以前有一種心態係唔抵得，點解我要幫演員做替身？冇人認同我或者冇人識我，我咁辛苦同你搏命，但係唔係個個演員都真係咁Nice，有時有啲人令我覺得好X嬲，我做乜要幫你？我幫完你，我周身傷佢自己就（冇事）。」他續說：「我覺得，我唔夠你靚仔啫，但係我都唔係咁差，不如我都試吓做演員，我證明俾你睇我做到！」

楊盼盼原來是張文傑契媽，更帶挈他入行和轉型。（IG@germancheung）

不過他後來又改變想法，學得始終要有替身行業，因為替身其實是很專業的工種，而且若人人都有自己的想法，就冇人會再做替身，加上他近年見動作界、舞獅界出現斷層，特技人入面最「當打」的都30幾歲，不禁問：「我哋做最難度高嘅動作嗰時，十幾廿歲做，而家要啲三張嘅做，真係冇晒咁點算？如果呢個行業冇呢種人，咁香港動作片就會冇，咁X街啦，我哋食咩？」於是他便開了間武術學校，培育動作演員新血。

張文傑坦言不甘為態度差的演員做替身，「唔係個個演員都真係咁Nice，有時有啲人令我覺得好X嬲，我做乜要幫你？我幫完你，我周身傷佢自己就（冇事）。」（資料圖片）

German講到，當初自己同盼盼姐講想做演員，甚至為了轉型，寧願冇工開都要推掉所有幕後工作，「我決定唔做幕後，所有舞獅替身我唔做，我要話畀人聽我係一個演員！我係識做戲！犧牲好多嘢，因為係好X困難，你冇嘢拍，啲人都唔識你，點會無啦啦搵你做演員？所以我工作都推晒，我要話畀人聽我已經唔係以前嗰個German，我唔係嗰個替身，我係演員。」

張文傑成功從武術指導、替身轉型做演員，除電影外，亦曾拍攝劇集。（《地產仔》劇照）

張文傑不諱言，為轉型拍戲推掉所有幕後工作，卻苦無機會，那兩年確實幾難捱。（YouTube@24HERBS）

張文傑好大隻！（IG@germancheung）

他又評價一些曾合作的演員，如《怒火》中同夥的謝謝霆鋒，German說：「好睇！我都幾Respect佢，佢好有態度，好知道自己邊啲位靚，好識得欣賞自己嘅人，邊樣係型，邊樣係靚，唔係個個識。」而「宇宙最強」甄子丹，他就大讚對方好型、觸覺又好，很懂得拍動作片，大讚：「好多嘢佢堅持係啱，拍電影係真係要時間、技術並存，唔係鍾意拍就代表做到。佢用好多心機，嘥好多時間唔緊要，就係為咗呢樣嘢要做好佢，佢係堅持要做好每樣嘢。」