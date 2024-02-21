賈玲14日減肥餐單網絡瘋傳「8個月減100磅」飲食均衡亦能成功瘦身

中國知名主持人兼演員導演賈玲成功在一年內減重100磅成為了熱門話題，而日前她的第一首歌曲〈一切都來得及〉MV也在微博上正式上線！賈玲以兩種不同的形象現場，減肥前後的蛻變成功帶來了衝擊視覺的震撼效果。



賈玲執導兼主演的電影《熱辣滾燙》於大年初一正式在中國影院上映，不少觀眾都是衝著她為電影減重100磅的看點飛奔而去。在〈一切都來得及〉MV中，賈玲以還未瘦身肥的形象現身，而她的身後播放著自己減肥過程的點點滴滴，有全身累垮的、有不顧一切的、有汗流浹背的，觀眾看了之後很是心疼。然而MV在播放到接近尾聲時，成功蛻變的賈玲身穿漂亮的黃色的晚禮服登場，隨後以兩種不同的形象在舞臺上對唱，這一視覺呈現實在令人震撼。

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如今，「賈玲如何在8個月內瘦掉半個自己」成為了網民們的熱議話題，網上也瘋傳出她在減肥過程中疑似使用的14天減肥食譜。由於在短時間內成功減肥，據悉賈玲曾在採訪中提到自己是通過健康的方式瘦身，平均每個月減重4至5KG，且飲食都非常的均衡。另外，據說在減肥過程中，她只吃「純全麥麵包」，不加任何配料，最多只會加入一些堅果。（以下是網傳的賈玲減肥食譜，若想嘗試應先諮詢專業瘦身教練，瞭解自己的身體適合與否）

【圖輯】點圖放大看「賈玲14日減肥餐單」👇👇👇

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第1天（輕斷食）

早餐：蒸粟米2根

午餐：雞胸肉、黃瓜1根

晚餐：生菜、黑米粥

第2天（輕斷食）

早餐：粟米1根、蛋1個、小黃瓜1根

午餐：糙米飯1碗、雞蛋1個、雞肉、菠菜

晚餐：蛋1個、生菜

第3天（輕斷食）

早餐：燕麥、蛋1個

午餐：牛肉

晚餐：西蘭花、白玉菇

第4天（輕斷食）

早餐：紅豆薏仁1碗

午餐：水煮蝦10只

晚餐：蘋果1個、糙米飯

第5天（營養餐）

早餐：雞蛋2個、無糖豆漿250ml

午餐：雞胸肉、西蘭花

晚餐：雜糧飯、巴沙魚180g、涼拌菲菜200g

第6天（營養餐）

早餐：番薯、豆漿

午餐：牛肉、生菜

晚餐：黃瓜1根、大番茄、蛋2個

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第7天（營養餐）

早餐：燕麥、水煮蛋1個

午餐：蝦8隻、黑木耳

晚餐：紅蘿蔔、牛奶泡麥片

第8天（全營養餐）

早餐：全麥麵包1個、水煮蛋1個、櫻桃番茄1個

午餐：糙米飯、雞胸肉、西蘭花

晚餐：番薯、豆腐、菠菜

第9天（全營養餐）

早餐：紫薯、豆漿

午餐：蘑菇炒西蘭花、雞翼

晚餐：南瓜小米糊

第10天（全營養餐）

早餐：粟米、蛋餅、乳酪

午餐：包子、清蒸鱸魚、菠菜

晚餐：冬瓜、海帶芽

第11到14天

從上面食譜中任意選擇

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根據網上瘋傳的賈玲14天減肥食譜，主食都被小米糊、糙米飯、雜糧飯、黑米粥所取代，而且每天還包含蔬菜和肉類作為配菜。不僅如此，早餐大多都是全麥麵包、雞蛋、燕麥、乳酪等等，都附有超高的營養成份。

實際上電影《熱辣滾燙》的結尾隱藏了彩蛋，劇組竟然把賈玲過去一年的減肥全記錄都放到了電影結尾，除了公開這幾個月的體重之外，還寫下了賈玲當時候的心情與想法，而在記錄中賈玲在去年的11月11日成功瘦下了100磅，她也說出了永遠都會為現在的自己感到驕傲，但她也同時表示：「再也不敢這樣拍電影了。」由於電影播出後反應相當熱烈，許多觀眾都勵志想要「瘦成賈玲」，然而中國重慶內分泌代謝科主任——鄧武權也說出了自己的看法，並強調不要隨便效仿。

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