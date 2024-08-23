法證先鋒6第10集劇情｜黃宗澤日本尋妻似有發現　一個面具藏線索?

法證先鋒6第十集劇情：

黃宗澤繼續赴日本訪尋王敏奕大學時期的網球隊隊友山口結子，但只找到結子的丈夫Ducan（古天祥飾）。黃宗澤向他打探有關其妻曾失蹤的事情，古天祥向兒子表示媽媽結子只是去了遠門，而兒子手上的面具為之後的劇情帶點牽連。

黃宗澤繼續赴日本訪尋王敏奕大學時期的網球隊隊友山口結子。(影片截圖)

兒子手上的面具為之後的劇情帶點牽連。(影片截圖)

黃宗澤於古天祥口中得知一個意想不到的消息！他說結子消失幾個月已經再次出現，但她亦於一年前再次失蹤，後來他坦言結子其實是進了精神病院。

黃宗澤於古天祥口中得知一個意想不到的消息。(影片截圖)

古天祥坦言結子其實是進了精神病院。(影片截圖)

袁偉豪等找到偷了曾健明手錶的人蕭錦泉（林偉年飾），對他進行盤問。發現林偉年並不是盲人，只是弱視，經過盤問後知道了事情的來龍去脈。袁偉豪立即把疑犯林偉年的血液拿去檢驗，最終得知他只是偷了手錶變賣籌錢讓女兒蕭明慧（鄭淑賢飾）做手術，便把他釋放。

袁偉豪等找到偷了曾健明手錶的人。(影片截圖)

袁偉豪發現林偉年並不是盲人，只是弱視。(影片截圖)

傅嘉莉無法出席陸運會，要託袁偉豪陪曉明參賽，箇中另有原因。曉明十分失望，袁偉豪勸傅嘉莉多花時間陪伴曉明，傅嘉莉設法修補母子關係。

傅嘉莉無法出席陸運會，要託袁偉豪陪曉明參賽。(影片截圖)

曉明十分失望。(影片截圖)

在黃宗澤幫忙下，他於血液中驗到「生物年齡」，終於大大縮窄疑兇的範圍；袁偉豪、阮嘉敏回到曾健明的單位，發現許思敏竟然有曾健明的鑰匙。許思敏帶二人回到自己的住戶，女兒曹銦玲（袁美琪飾）驚青表示男友陸嘉駿（周嘉全飾）不是常住在這，也許她根本就知道事實，所以裝作忘了周嘉全是那天留宿。

黃宗澤幫忙下，他於血液中驗到「生物年齡」，終於大大縮窄疑兇的範圍。(影片截圖)

袁偉豪、阮嘉敏回到曾健明的單位，發現許思敏竟然有曾健明的鑰匙。(影片截圖)

法證部把許思敏、袁美琪及周嘉全的物品帶回實驗室進行化驗，結果有重大發現，從而找到更多線索。皆因於周嘉全的鞋上驗到曾健明的DNA，繼續推斷到案發經過，曾健明的死終於水落石出！

法證部把許思敏、袁美琪及周嘉全的物品帶回實驗室進行化驗，結果有重大發現。(影片截圖)

周嘉全的鞋上驗到曾健明的DNA，繼續推斷到案發經過。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)