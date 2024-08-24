蕭亞軒強忍四次手術之痛 向粉絲承諾不懼挑戰：仍有夢想在台上
撰文：聯合新聞網
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蕭亞軒（Elva）2年前在金曲殿堂宣告「ELVA is back」，粉絲期待女王霸氣回歸，但除了去年發行新歌「愛沒有錯」後，遲遲未有進一步，上個月被「鏡週刊」報導因舊疾腿傷需動手術，經紀人當時回應也證實會動刀、復健，新專輯連帶演唱會的進度都受影響。
其實Elva 7月初時就透露將四次動刀，吐露心境：
「會不會再有第5次，我不知道，但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天」
表示有粉絲支持，她會繼續加油，期待重返舞台和粉絲一起嗨唱跳。
而據「TVBS新聞網」報導，9月將再次手術的Elva近期在浴室跌傷，影響行動，經紀人對此表示確實有「小摔一下」，不過Elva人沒事，手術也會如期進行，感謝外界關心，而Elva因身體因素所有活動都將延到明年。
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