劉謙剛被爆罹患肺腺癌 演出前夕遇「工作團隊食物中毒」表演延期
撰文：聯合新聞網
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知名魔術師劉謙才被爆出罹患肺腺癌，近日他要在杭州演出時，演出前夕卻因為工作團隊發生食物中毒，只能延期演出。
劉謙8月31日在杭州有場演出，但在8月30日晚間，因為工作團隊吃了主辦方外包供應商提供的工作餐後食物中毒，陸續出現腹痛和嘔吐等症狀被緊急送醫，到了31日仍有部分工作人員狀況不佳。
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無法保證演出完整和服務質量，所以決定將31日演出延期到9月2日，不過由於是演出前1小時才公告，所以劉謙還上台用鋼琴彈了2首自學的樂曲，並解釋原因，主辦單位也開放讓民眾退票。
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