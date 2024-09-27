企業強人第10集劇情｜譚俊彥偷偷查張曦雯　對方仲偷偷做呢個手術

《企業強人》第10集劇情：

張曦雯暗地裡為陳豪收購股份，譚俊彥得知後心裡不爽。姜大衞拉攏董事局成員，密謀將陳豪拉下馬；投票時，一開始只有龔嘉欣力撐他，但姜大衞一方突然有人倒戈。

張曦雯暗地裡為陳豪收購股份，譚俊彥得知後心裡不爽。(影片截圖)

姜大衞拉攏董事局成員，密謀將陳豪拉下馬。(影片截圖)

陳豪毋須下台，他更逼其餘要自己下台的董事出讓持股，要將世代私有化。董事們放棄周旋，姜大衞趁機買下他們的股份。陳豪沒有足夠資金贖回董事們的股份，只得將姜大衞留住，4個月後陳豪成功把世代私有化。

陳豪毋須下台，他更逼其餘要自己下台的董事出讓持股，要將世代私有化。(影片截圖)

陳豪沒有足夠資金贖回董事們的股份，只得將姜大衞留住。(影片截圖)

張曦雯提議為天空城引入第三方投資者，龔嘉欣拒絕，因為她覺得無人機已經研發到最後階段，不用再引入投資方者。張曦雯質疑龔嘉欣的決定，認為她應先找陳豪或姜大衞商討，龔嘉欣堅持自己的決定。

張曦雯提議為天空城引入第三方投資者，龔嘉欣拒絕。(影片截圖)

張曦雯質疑龔嘉欣的決定，認為她應先找陳豪或姜大衞商討，龔嘉欣堅持自己的決定。(影片截圖)

張曦雯質疑龔嘉欣的決定，認為她應先找陳豪或姜大衞商討，龔嘉欣堅持自己的決定。(影片截圖)

張曦雯認為龔嘉欣作為陳豪員工不應叫他「愷哥」，但龔嘉欣覺得沒有問題。龔嘉欣回去後跟陳豪商討投資天空城的決定，再跟他研究怎麼叫他才是最好，陳豪覺得怎樣都可以。

張曦雯認為龔嘉欣作為陳豪員工不應叫他「愷哥」。(影片截圖)

龔嘉欣回去後跟陳豪商討投資天空城的決定。(影片截圖)

譚俊彥透過私家偵探，查得張曦雯背着他接受人工流產手術。張曦雯約見陳豪，遊說他再考慮為天空城引入投資者。陳豪問張曦雯為什麼要質疑龔嘉欣的決定，二人見面後，張曦雯突然不適暈倒。

譚俊彥透過私家偵探，查得張曦雯背着他接受人工流產手術。(影片截圖)

張曦雯約見陳豪後，突然不適暈倒。(影片截圖)

張曦雯約見陳豪後，突然不適暈倒。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)