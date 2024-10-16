《致我的解離》爆紅引起網民關注精神健康　一文看清解離是什麼

由《二十五，二十一》導演鄭智炫與《天氣好的話，我會去找你》編劇韓佳藍合作打造的治癒韓劇《致我的解離》在開播後便話題不斷，女主角找來《歡迎回到三達里》中演技保證的資深演員申惠善飾演，探討現代人心理狀態的題材也引起極大的共鳴，不僅蟬聯friDay影音平台收視冠軍，目前也位居《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜第10名。



情傷、失去家人、職場壓力造成雙重人格的「解離」

故事講述新聞主播朱恩好（申惠善 飾）在與男友鄭賢武（李陣郁 飾）分手，加上妹妹失蹤與職場上遇到的挫折後，在多重壓力之下讓她罹患「解理性人格障礙」，身體內多出了一個人格，而這個新人格反而能讓她與前男友重新戀愛，5名男女的命運因此交織一起，並展開了一場雙向治癒以及自我探索的愛情之旅。



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「信看演」申惠善與「浪漫之王」李陣郁展開雙向治癒的愛情之旅

過去就曾被網友評為「最值得信賴且觀看的演員」之一的申惠善，在這部劇中一人分飾兩角，需要飾演擁有朱恩好、朱惠利「雙重人格」的角色，一個堅強悲觀，一個積極樂觀，兩個個性天差地遠卻被申惠善詮釋得相當平衡，表面上樂觀又可愛的朱惠利，卻背負著某種悲傷的故事，整部劇情透過朱恩好與朱惠利來串連和推動，以倒敘的方式一層一層地去挖掘朱恩好所受過的創傷。



申惠善在採訪中表示，自己因為覺得劇本很新鮮很有趣，在看過劇本後的1小時就答應接拍，另外有「浪漫之王」之稱的男主角李陣郁更坦言在拍攝現場時，因為申惠善的演技大爆發而忍不住哭出來。

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於9月23日開播的《致我的解離》雖然起初未造成太大的迴響，不過隨著劇情慢步調的進展，觀眾們更能細細品味每個人物的深刻情感，在第6集創下自身最高收視3.5%，連續3集收視攀升，並且在friDay影音平台擠下熱門韓綜《Running Man》，穩坐收視第一，目前也位居《網路溫度計DailyView》韓劇口碑排行榜的第10名，分析區間為2024年9月14日至10月13日。網友們對於男女主角的演技給予高評價：

「不得不讚嘆惠善演的好好呀」、「李陣郁那個吻功最強的男人回來了！期待很久了」、「李陣郁真的好適合愛情戲，雖然渣但還是很讓人心動」、「申惠善不愧是電影咖，和其他齣女主根本不在同一檔次」。



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「解離」是什麼？

解離（英語：dissociation）指的是在記憶、自我意識或認知的功能上的崩解，在面對過大壓力或創傷的一種自然反應，在經歷快閃回憶時，你可能會突然感受到過去的創傷感覺或感受，導致切換到另一個身份。從與周圍環境的輕微情感分離，到與更嚴重的身體和情感分離，所有解離現象的主要特徵都涉及與現實的分離，這樣的狀態可能持續數小時或是數月，而解離狀態大致分為以下幾種。



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解離失憶症：

生活中出現空白的時間，你無法記起當中發生過的任何事情。



解離漫遊症：

在一段短時間內用新的身份前往另一個地方。



人格解體障礙：

像看電影般，以第三者的身份觀察自己的情緒。



身份認同轉變：

以不同的聲音說話，扮演著不同的人， 覺得自己好像被「其他人」控制。



《致我的解離》獲得豆瓣7.7分的好評。（截圖）

三個步驟讓你在解離時找回自我

遭遇到解離狀態時，你可以用下方的方式幫助自己找回自我。



寫下日誌：

幫助你了解和記住自己經歷中的不同部分，透過讀取身份中不同構成部分的記錄，協助改善他們之間的連繫和意識，並記起在記憶裂縫中發生過的事情。



嘗試視覺化：

視覺化是一種利用想像力來創造內部場景和環境的方法，可以幫助你在保持安全的情況下，體驗困難的感受和想法。



嘗試回到當下的技巧：

回到當下可以讓你與當下保持聯繫，避免出現自己還未有能力應付的感覺、記憶、快閃回憶或入侵性的想法。可以從慢慢呼吸 、聆聽身邊的聲音、觸摸一些東西或嗅一嗅具有強烈氣味的東西等方式循序漸進。



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