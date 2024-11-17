Angelababy復出有望？去瘋馬秀遭封殺一年 知情人爆明年有好消息
撰文：中天新聞網
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女星Angelababy（楊穎）疑似因觀賞韓團BLACKPINK成員Lisa「瘋馬秀」，遭到大陸官方軟封殺。
如今1年多過去，內地知名狗仔「劉大錘」近日透露有名女星將有「好消息」傳出，似乎意指Angelababy將被解禁。
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劉大錘近日在直播表示，根據可靠消息來源，某位先前因為一些事件沉寂的女藝人將有好消息傳出，透露對方姓名2個字、有英文名，更是直呼若是粉絲得知喜訊，肯定會開心地開香檳慶祝，不過，他也提醒眾人盡量保持低調，
「安靜等待，粉絲越安靜，其實這個時候越好」
根據狗仔洩漏的種種線索，似乎表明此人正是Angelababy。
此外，Angelababy出事前與宋威龍主演的古裝劇《相思令》，已被播放平台騰訊放入今年招商會的待播劇集名單，讓不少人認為有望在明年播出；而她日前也無預警在微博超話分享多張美照，寫下：「想念大家」，似乎有全面復出的跡象，讓許多粉絲相當期待。
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事實上，Angelababy與黃曉明於2022年離婚，男方近來因為新歡葉珂被爆整形、炫富，及口出狂言批評伍佰、陶喆作品等爭議，成為輿論中心，他更是哽咽承諾會妥善處理私事並將工作做好，並鞠躬向大眾致歉；而Angelababy面對前夫的感情風波皆未做出回應，僅專注於個人的事業與生活。
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