爆趙露思被毆打震撼內幕！內地知名狗仔隊揭真正打人的竟是「她」

大陸女星趙露思病倒，停工療養，對於網傳她生病原因、病況嚴重程度，疑受不公平待遇等猜測，元旦以長文一次回應，親證罹患憂鬱症，並在2024年出現軀體化症狀，她呼籲大眾關注情緒疾病，「了解、重視真的很重要」。



而她文中提到曾挨打、行業內外造謠低毀，引網友熱議施暴者是誰？一度猜測是她經紀公司「銀河酷娛」創始人李煒，前經紀人徐以若也成被懷疑對象，不過2人皆發聲否認，澄清沒有毆打。大陸狗仔「王大發」則在直播時爆料毆打內幕。

王大發在直播爆料「趙露思被打」內幕（抖音截圖）

飯局聽到趙露思被打是真的 打人的卻不是前經理人而是「她」 點圖放大瀏覽：

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王大發近日直播談網傳「趙露思被前經紀人毆打」版本，表示她在飯局聽到另一種版本，直言：

趙露思確實被打了，但是不是那個前經紀人打的。

隨後一度支支吾吾，稱怕直說了會上了（熱）搜，但最終她還是吐露她所聽到的飯局版本為趙露思當時憂鬱、焦慮，被逼到崩潰自賞巴掌。王大發表示自己也有被逼到絕境後自我傷害的舉動，所以認為飯局上所聽到的版本符合她對趙露思現階段精神狀態的認知。

此外，王大發另外直播談趙露思狀態，認為目前有三甲醫院證明她病況「沒有繼續履約能力」，其實已符合解約條件，但她認為若解約相當於「自我封殺」，除非賠違約金才可能未來繼續演藝事業。

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