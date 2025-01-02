趙露思曾被老闆動粗　銀河酷娛創始人急澄清：不是我在女廁毆打她

內地女星趙露思近期因身體狀況不佳全面停工，甚至被爆曾遭老闆動粗，趙露思1日的發文也暗指此事。



對此「銀河酷娛」創始人李煒發文回應，表示目前已離開經紀公司。

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「銀河酷娛」創始人李煒1日晚間在微信朋友圈提及近來的爭議，坦言認識趙露思8年之久，8年前第一次見到趙露思的笑容仍記憶猶新，並回想起2016年9月與趙露思簽約，經過這麼多年的努力：

看到露思的成長進步，都在為她高興，簽約露思，這是我從事文娛行業，做過最正確的決定。

澄清毆打趙露思的「不是我」 點圖放大看全文：

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李煒表示趙露思在他眼中是一位堅韌的小女孩，獨自扛下所有壓力、付出比常人更多努力，被別人問起如今成就時，趙露思卻總是以「幸運」來描述。到了2020年趙露思因《傳聞中的陳芊芊》登上微博熱搜第1：

我們一起慶祝，為她踏上了更高的舞台而感到驕傲，她值得被更多人看見與喜愛。

趙露思（微博@趙露思）

劇集單日流量達3億獲封「陸劇女神」 更是巴黎奧運法國熱爾省傳遞聖火唯一的中國演藝人員 點圖放大看更多趙露思的照片：

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接著，李煒說到自己2023年初就已退出「銀河酷娛」，雖然與公司沒有了任何合作與股權關係，但趙露思一直是他放心不下的好妹妹，因此他也總是在對方背後守護、關注。至於有次手滑不小心按讚了趙露思的負評，李煒當時還被粉絲罵翻，不過「露思都是第一時間安慰我，說手滑經常有，讓我不要看評論」，為了不再製造更多相關輿論，他也因此註銷了微博。

而近日一連串事件爆發後，李煒坦承第一時間有傳訊關心趙露思，也有收到對方回覆，知道趙露思正在康復，感到很欣慰：

言語有的時候很蒼白，我也為自己幫不上忙而自責，看見喜歡她的粉絲因為一些誤會而攻擊我，我都非常理解。

表示能夠接受且扛下辱罵，但針對趙露思受毆打的傳聞，李煒嚴正澄清：

我不可能在女廁所毆打她，不是我！

最後，李煒心疼趙露思的遭遇，希望大家讓對方好好休息，「小姑娘肩上的擔子已經很重了，希望大家都冷靜冷靜，我們一起給她留好足夠的空間，讓她釋放自己的壓力，好好休息，早日康復，在為我們帶來更多的驚喜」。

中國官媒發聲批評網民針對趙露思的言論。（微博@解放日報）

中國官媒發聲批評網民針對趙露思的言論。（微博@解放日報）

中國官媒發聲批評網民針對趙露思的言論。（微博@解放日報）

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