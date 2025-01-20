42歲歌唱天后親曝要退休：不可能在這行業待太久 巡演後封麥倒數
撰文：聯合新聞網
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42歲台灣歌手張韶涵19歲出道，演戲唱歌樣樣行。
近年工作重心都在大陸，人氣依舊很旺，也經常演出各種商演，保養得宜又有一張娃娃臉，很難看出她的實際年齡。
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她曾演過經典偶像劇「MVP情人」，也唱紅很多歌曲，包含「隱形的翅膀」，近日竟可能因為職業倦怠，有想要退休的計畫，「我也不可能在這行業多待太久」，她甚至說出有退休計劃。
張韶涵最近正在忙巡演，她受訪表示，自己人生已經有一半的時間獻給了音樂以及觀眾，但是人生其實還有事情沒有完成。
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她說因為自己愛音樂，而且覺得有使命感，但「歌手啊，嗓子也會有疲乏時候」，她也認為名利終究會被人淡忘，但精神層面的事物會永遠保留，巡演就是想要給大家留下美好回憶，也許結束之後就會好好休息。
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